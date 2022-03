Sulla scia di “Enemy”, gli Imagine Dragons hanno pubblicato il loro nuovo singolo, “Bones“, la prima nuova musica dal loro prossimo rilascio Mercury – Act 2.

Imagine Dragons, Bones, Significato canzone

Il brano è un vivace esame della vita e della morte, la canzone esplode con un ritornello contagioso che celebra la scintilla intangibile che accende il nostro essere. “‘Bones’ è un riflesso della mia costante ossessione per la finalità e la fragilità della vita”, afferma Dan Reynolds, frontman degli Imagine Dragons. “Sono sempre alla ricerca di qualche prova che mi convinca che c’è dell’altro a venire – che la vita è davvero eterna in un certo senso. Non avendolo ancora trovato, cerco almeno di sognare come sarebbe sconfiggere la morte in una canzone”.

La canzone è stata prodotta dal duo svedese di autori e produttori Mattman & Robin che ha anche diretto “Enemy” e due tracce aggiuntive nel nuovo album degli Imagine Dragons, Mercury – Act 1. “Bones” è stato mixato dal volte vincitore di 14 Grammy, Serban Ghenea.

Bones, Ascolta la canzone

A seguire potete ascoltare “Bones” degli Imagine Dragons, in streaming:

Imagine Dragons, Bones, Testo canzone

Gimme, gimme, gimme some time to think

I’m in the bathroom, looking at me

Face in the mirror is all I need (Ooh-ooh)

Wait until the reaper takes my life

Never gonna get me out alive

I will live a thousand million lives (Ooh-ooh)

My patience is waning, is this entertaining?

Our patience is waning, is this entertaining?

I-I-I, got this feeling, yeah, you know

Where I’m losing all control

‘Cause there’s magic in my bones

I-I-I, got this feeling in my soul

Go ahead and throw your stones

‘Cause there’s magic in my bones

Playin’ with thе stick of dynamite

It was never gray in black and whitе

There was never wrong ‘til there was right (Ooh-ooh)

Feelin’ like a boulder hurtlin’

Seein’ all the vultures circlin’

Burnin’ in the flames, I’m workin’ in

Turnin’ in a bed, that’s darkening

My patience is waning, is this entertaining?

Our patience is waning, is this entertaining?

I-I-I, got this feeling, yeah, you know

Where I’m losing all control

‘Cause there’s magic in my bones (In my bones)

I-I-I, got this feeling in my soul

Go ahead and throw your stones

‘Cause there’s magic in my bones

‘Cause there’s magic in my bones

Look in the mirror of my mind

Turnin’ the pages of my life

Walkin’ the path so many paced a million times

Drown out the voices in the air

Leavin’ the ones that never cared

Pickin’ the pieces up and building to the sky

My patience is waning, is this entertaining?

My patience is waning, is this entertaining?

I-I-I, got this feeling, yeah, you know

Where I’m losing all control

‘Cause there’s magic in my bones (Magic in my bones)

I-I-I, got this feeling in my soul (Soul)

Go ahead and throw your stones

‘Cause there’s magic in my bones

There goes my mind, (I-I-I) don’t mind

There goes my mind (There it goes, there it goes)

There goes my mind, (I-I-I) don’t mind

There goes my mind (There it goes)

‘Cause there’s magic in my bones

Imagine Dragons, Bones, Traduzione canzone

Dammi, dammi, dammi un po’ di tempo per pensare

Sono in bagno, mi guardo

La faccia allo specchio è tutto ciò di cui ho bisogno (Ooh-ooh)

Aspetta che il mietitore si prenda la mia vita

Non mi tirerò mai fuori vivo

Vivrò mille milioni di vite (Ooh-ooh)

La mia pazienza sta calando, è divertente?

La nostra pazienza sta calando, è divertente?

Io-io-io, ho questa sensazione, sì, lo sai

Dove sto perdendo il controllo

Perché c’è della magia nelle mie ossa

Io-io-io, ho questa sensazione nella mia anima

Vai avanti e lancia le tue pietre