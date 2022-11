Da venerdì 4 novembre 2022 è disponibile il disco di Rondodasosa, Trenches Baby. Ad anticipare il progetto è stato il singolo “Autostop” ma, in questi giorni, è stato rilasciato un altro brano promozionale -scelto per la playslist “New Music Friday” di Spotify- dal titolo “Blue Cheese” e che vede anche la collaborazione di Nko e Lazza. Qui sotto potete leggere il testo della canzone e ascoltare il brano.

Blue Cheese, Ascolta la canzone

A seguire, in streaming, “Blue Cheese”, il brano di Rondodasosa con Nko e Lazza tratto dall’album “Trenches Baby”. Cliccando qua, invece, il visual video.

Rondodasosa feat. Nko e Lazza, Blue Cheese, Testo canzone

Sei ready o no? Sei ready o no?

Sei ready o no? Sei ready o no?

NKO, NKO

Ehi, te lo ricordi quando in tasca non avevo nada?

Quando andavamo allo sportello, ma non erogava

Zero pensieri, zero sogni e pure zero grana

Qualcuno sulle nostre tracce come Zenigata

Quei giorni in cui ci andava male e pensi Dio non c’è

Tu che aspettavi di trovare quella bitch online

Però non c’era, brother, c’ero solo io con te

Quei giorni che stavi alle corde tipo 619

E ora chе ho cento nei miei bluе jeans

Lei mi chiede di fumare Blue Cheese

Mi chiedo se ci credi o no, sei ready o no?

Come quando ascoltavamo i Fugees

E tu hai fatto famiglia, io ho fatto carriera

Ovunque vado mi fanno saltare le file

L’ultima volta in zona la tua faccia era offesa

Giuro che prima o poi mi faccio sentire

Non ti ho mai risposto, no

Nulla è corrisposto e

Questi cosa vogliono da me?

La vita è così bella, ma

Io non me la godo e

Tutto sembra andare veloce anche se

Dimmi cosa resterà di noi

Cicatrici addosso come rasoi

Sarà l’ultimo ricordo e poi

Svaniremo come fumo oramai

Dimmi cosa resterà di noi

Se ci finiremo sopra un tabloid

Tengo stretta quella polaroid

Spero ci tenga lontani dai guai

Prima di cantare la vita era una merda

Non è cambiato nulla, vivo ancora di merda

Non mi importa dei soldi, sono una conseguenza

Ma da quando ho iniziato la gente sembra diversa (Yeah-eh-eh)

Che poi alla fine siamo solamente anime

Un altro anno e sto bruciando come cenere

Ormai nulla sembra colmare il malessere

Tanto non scendono manco più le lacrime (No, no)

Lei è bad, sta nella trap

Vuole un vero bad boy (Oh-oh), una montagna di racks

Stelle della Rolls Royce (Oh-oh) brillano su di lei

Non chiamare i tuoi (Oh-oh), non sanno dove sei

Vestiti veloce che torniamo alle sei (Yeah-eh)

Sto arrivando sotto, dimmi quando ci sei (Uoh-oh)

Lontana chilometri io ti troverei

I tuoi occhi brillano mischiati coi miei

Non ti ho mai risposto, no

Nulla è corrisposto e

Questi cosa vogliono da me?

La vita è così bella, ma

Io non me la godo e

Tutto sembra andare veloce anche se

Dimmi cosa resterà di noi

Cicatrici addosso come rasoi

Sarà l’ultimo ricordo e poi

Svaniremo come fumo oramai

Dimmi cosa resterà di noi

Se ci finiremo sopra un tabloid

Tengo stretta quella polaroid

Spero ci tenga lontani dai guai