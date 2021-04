Blue Banisters è il titolo del nuovo album di Lana Del Rey, annunciato per il prossimo 4 luglio.

Nel mese di marzo, un giorno dopo la data di uscita di Chemtrails Over the Country Club, aveva anticipato l’imminente rilascio di un album intitolato “Rock Candy Sweet”, che era stato pubblicizzato in arrivo per il 1 giugno. Ma, a quanto pare, i piani sembrano essere cambiati. Non è chiaro, infatti, se quell’album sia stato posticipato o se sia stato sostituito con quello nuovo, chiamato “Blue Banisters”. L’artwork che la cantante ha condiviso, che presenta la sua foto, sembra essere la stessa immagine prevista sia per Rock Candy Sweet che per Blue Banisters.

Ai tempi dichiarò:

“(…) Continuerò a sfidare questi pensieri nel mio prossimo disco il 1 ° giugno intitolato Rock Candy Sweet”

Se l’LP Blue Banisters dovesse essere confermato e uscire il 4 luglio, il Giorno dell’Indipendenza, sarebbe il suo terzo album pubblicato in un anno dopo l’uscita di marzo di Chemtrails Over the Country Club, e il suo LP ” Violet Bent Backwards Over the Grass”, che è stato rilasciato lo scorso luglio.

A gennaio 2021, Lana Del Rey aveva rivelato la cover e la tracklist del suo nuovo disco, Chemtrails Over The Country Club. Si vede la cantante e un certo numero di altre donne riunite attorno a un tavolo, sorridenti. Sulla decisione di scegliere quello scatto come copertina dell’album, Lana ha spiegato:

Voglio anche dire questo con tutto quello che sta succedendo quest’anno! E no, questo non era previsto, questi sono i miei migliori amici, dal momento che me lo chiedi oggi. E dannazione! Come succede quando si tratta dei miei fantastici amici e di questa copertina, sì, ci sono persone di colore in questa foto di dischi e questo è tutto quello che dirò a riguardo”

Tra le persone presenti nella cover ci sono “Valerie, il suo più caro amico Alex e la sua splendida amica Dakota Rain, nonché la sua adorata Tatiana”