Blu Celeste è il titolo del nuovo singolo di Blanco e del disco di inedito del giovanissimo cantautore, protagonista assoluto del 2021. Il brano è in radio da oggi, 10 settembre, giorno di uscita anche dell’album (disponibile in streaming e download digitale).

Blanco, Blu Celeste, produzione, autori

Blu Celeste è stata scritta da Blanco e vede la produzione di Michelangelo (Michele Zocca), da tempo al fianco di Blanco nei suoi successi. Un binomio vincente. E’ sotto gli occhi di tutti il boom di “Mi fai impazzire” feat. Sfera Ebbasta…

Blanco, Blu Celeste, significato canzone

Il brano è dedicato a qualcuno che non c’è più. Lo si evince fin da subito, dal passaggio “Quando il cielo si fa blu, penso solo a te

Chissà come stai lassù ogni notte”. La titletrack parla della scomparsa di una persona cara, molto vicina al cantante, quasi un fratello (“Ora sei un mio ricordo, Un mio ricordo immaginario, Del fratеllo che vorrei”). Blanco non entra nei dettagli ma con la sua scrittura rende efficace e doloroso il racconto (Tu saresti maggiorenne, Io ormai sono un sedicenne, Vado per i diciassette, Festeggerò da solo, Un altro compleanno di merda”)

Blanco, Blu Celeste, ascolta la canzone

Blanco, Blu Celeste, testo canzone

[Intro]

Firmato Blanchito

Quando

[Ritornello]

Quando il cielo si fa blu, penso solo a te

Chissà come stai lassù ogni notte

È blu celeste, è blu celeste

È blu celeste

[Strofa 1]

Il cielo è blu come il tuo nome

Blu come l’inchiostro di ‘sta penna

Che scrive parole senza pensarle

E io non posso starne senza

Ho la ragione che rallenta

Ogni mio senso di colpa

E non c’è un mostro che la tolga da me, eh-eh-eh

E mi metterò al riparo

Mentre imparo ad accettarlo

Che sе il tempo l’ha già fatto

Ora sei un mio ricordo

Un mio ricordo immaginario

Del fratеllo che vorrei

Nato nel mese di Acquario

Sarei il pesce e tu lo squalo, oh

Siamo grandi per sognare

Tu saresti maggiorenne

Io ormai sono un sedicenne

Vado per i diciassette

Festeggerò da solo

Un altro compleanno di merda

[Ritornello]

Quando il cielo si fa blu, penso solo a te

Chissà come stai lassù ogni notte

È blu celeste, è blu celeste

È blu celeste

Quando il cielo si fa blu, penso solo a te

Chissà come stai lassù ogni notte

È blu celeste, è blu celeste

È blu celeste

[Strofa 2]

Avevo un peso dentro, un peso da leva’

Ci ho messo un pezzo a raccontarti

Sotto le luci di questa camera

Tutto un disastro

Doveva essere tutto perfetto

Tipo luci spente, vorrei scriverti al buio

Tipo, na-na-na-na-na, luglio

Tipo scriverti senza volerlo

Tipo, na-na-na-na-na, bisbiglio

Tipo, na-na-na-na-na, buio, oh-oh-oh

Al buio, uoh-oh-oh, uh-ah

[Ritornello]

Quando il cielo si fa blu, penso solo a te

Chissà come stai lassù ogni notte

È blu celeste, è blu celeste

È blu celeste

Quando il cielo si fa blu, penso solo a te

Chissà come stai lassù ogni notte

È blu celeste, è blu celeste

È blu celeste