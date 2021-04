Il 2021 di Baby Gang, rapper italo-marocchino che, quest’anno, sta collezionando una serie di singoli di successo (Cella 2, Baby, Treni e No Parla Tanto), prosegue con una prestigiosa collaborazione internazionale.

Per il nuovo singolo, Blitz 2 (seguito di Blitz, pubblicato nel giugno 2020), Baby Gang, infatti, ha collaborato con Sofiane, rapper 35enne francese di origini algerine, artista affermato in patria grazie agli album Bandit Saleté, Affranchis e 93 Empire, tutti e tre certificati Disco di Platino in Francia. A maggio, Sofiane pubblicherà il suo quarto album di inediti, dal titolo La Direction.

La collaborazione tra Baby Gang e Sofiane, che hanno in comune un percorso di vita simile e le origini nordafricane, nasce da una stima reciproca.

Il video di Blitz 2, diretto da Legacy Film, è stato girato nei sobborghi di Parigi, nel quartiere dove Sofiane è cresciuto, Le Blanc-Mesnil.

Di seguito, trovate il testo di Blitz 2. Cliccando qui, potete vedere il video ufficiale.

Blitz 2: il testo

Quindi click, pow-pow, tocchi uno della fa’, fa’

Parte la ga’, chi non chiede scusa paga

Nikomok, cacca, scendi sono sotto casa

Porta fa’, fa’, se vieni contro Baby Ganga

Quindi click, pow-pow, tocchi uno della fa’, fa’

Parte la ga’, chi non chiede scusa paga

Nikomok, cacca, scendi sono sotto casa

Porta fa’, fa’, se vieni contro Baby Ganga.

Sono ritornato figli di put*ana

Sono ritornato, sì, peggio di prima

Qualcuno ha problemi, non sporco le mani

Ora sono un rapper, ci pensa my nigga

My nigga, my nigga, ho dietro una clicca

Italia e Francia, fanc*lo America

Le banlieu, la mafia, Europa carica

La scena scopata da tutta l’Africa

Gang, Scooby-Doo, pow-pow

Tu bla’, bla’, troppo fra’

Abracadabra, tuta fra’ rubata.

Tu vas t’faire secouer, dans l’93, si t’es vivant, c’est qu’t’es doué

Tous les cerveaux infectés dans la, j’suis Licio Gelli, loggia P2

Paname bre-som, région PACA, c’est nous les arabes, arabaca

Provenzano, capo al Sosa

Frate’ e khoya non è la stessa cosa

Y a des traces dans la rue pour traquer ta piste

J’arrive tout à gauche, j’ai fait craquer l’assist’

J’ai pas besoin d’pote-ca pour claquer la miss

J’ai deux boîtes dans un RS planqué à Nice

Les visages sont bres-som, bres-som

Akha, les loups là, va falloir faire vite, hein

On fera pas l’million en tapant les mi-temps

Fallait pas faire l’mytho d’vant les Palermitains, Fianso.

Click, pow-pow, tocchi uno della fa’, fa’

Parte la ga’, chi non chiede scusa paga

Nikomok, cacca, scendi sono sotto casa

Porta fa’, fa’, se vieni contro Baby Ganga

Quindi.