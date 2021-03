Dopo essersi fatto notare grazie ai singoli Baby, Treni e Cella 2, reduce dalla recentissima collaborazione con Vale Pain del collettivo R4ME, Baby Gang, il rapper 20enne, italiano di origini marocchine, ha pubblicato un nuovo singolo dal titolo No Parla Tanto, prodotto da Manny Troublez.

Il titolo riprende una frase già presente nel testo del singolo Baby (“Non farò come quel ratto che diceva no parla tanto”) ed è un invito, appunto, a non parlare molto e a rimanere in silenzio, un altro riferimento alla sua adolescenza turbolenta durante la quale il rapper ha anche vissuto l’esperienza del carcere minorile.

Di seguito, trovate il testo di No Parla Tanto. Cliccando qui, potete vedere il video ufficiale.

Baby Gang – No Parla Tanto: il testo

Mandiamo i cavallini se non dai la grana

Puniamo questa gente frate che ci infama

La bocca fra, cucita davanti ai madama

Siamo ragazzini figli di put*ana

Mamma mi diceva no parla tanto

Mio padre mi diceva no parla tanto

Per quello che i miei fra, no parla tanto

Ti giuro parli troppo, no parla tanto.

Mandiamo i cavallini se non dai la grana

Puniamo questa gente frate che ci infama

La bocca fra, cucita davanti ai madama

Siamo ragazzini figli di put*ana

Mamma mi diceva no parla tanto

Mio padre mi diceva no parla tanto

Per quello che i miei fra, no parla tanto

Ti giuro parli troppo, no parla tanto.

Mi sa che zio Ala ti tira uno schiaffo

Perché lo zio Ala no parla tanto

Infatti quando parla io frate scappo

Lui è vecchia maniera, parla con lo schiaffo

A me me li tirava prima che rappavo

Perché sapeva in giro come io andavo

Mi diceva, petit, devi fare bravo

Non perché bеvevo o perché fumavo

Ma perché еro in giro a fare casino

Mangiavo Rivotril, mamma che casino

Sentivi tutta sera ninoninonino

Galera ospedale, dopo il casino.

Mamma mi diceva no parla tanto

Mio padre mi diceva no parla tanto

Per quello che i miei fra, no parla tanto

Ti giuro parli troppo, no parla tanto

Mamma mi diceva no parla tanto

Mio padre mi diceva no parla tanto

Per quello che i miei fra, no parla tanto

Ti giuro parli troppo, no parla tanto.