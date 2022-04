Bianca Atzei, Veronica è il nuovo album

Da venerdì 29 aprile 2022, sarà disponibile Veronica, l’album che segna il ritorno di Bianca Atzei, a circa sette anni di distanza dal suo primo e finora unico album pubblico, Bianco e nero, pubblicato nel 2015.

Nel corso dell’ultimo anno, comunque, la cantante milanese ha pubblicato quattro singoli inediti: John Travolta, singolo che vede la partecipazione dei Legno, Straniero, in duetto con Seryo e prodotto da Boss Doms, Videogames, singolo prodotto da Danti che vede anche la presenza di Ciao Sono Vale, e l’ultimo in ordine di tempo, Collisioni, in duetto con Virginio.

Tutti i singoli precitati saranno presenti in Veronica, album che prende il titolo dal vero nome della cantante.

In Veronica, album composto da 11 tracce, saranno presenti tante altre collaborazioni. Per quest’album, infatti, Bianca Atzei ha lavorato anche con Arisa, J-Ax (con cui aveva già collaborato in Intro, estratto dall’album Il bello d’esser brutti), Briga, Cristiano Malgioglio e Kekko Silvestre (con cui aveva già collaborato per il singolo La Gelosia, autore anche dei brani di Bianca Atzei, La paura che ho di perderti, Il solo al mondo, Da me non te ne vai e Ora esisti solo tu).

Di seguito, la tracklist dell’album e le date dell’instore tour durante il quale la cantante presenterà il suo nuovo disco.

Oggi, giovedì 28 aprile, Bianca Atzei presenterà dal vivo il suo album in un doppio live al Blue Note di Milano.

Bianca Atzei, Veronica: tracklist

1. Chanel

2. John Travolta feat. Legno

3. Collisioni feat. Virginio

4. Le stelle feat. Arisa

5. Videogames feat. Ciao Sono Vale & Danti

6. Fotogrammi feat. J-Ax

7. La televisione feat. Briga

8. Sei la mia città

9. Straniero with Boss Doms & Seryo

10. Siamo tutte uguali feat. Cristiano Malgioglio

11. Ora esisti solo tu feat. Kekko Silvestre

Bianca Atzei, Instore: date

5 maggio 2022 ore 18.00 – Firenze – Libreria RED laFeltrinelli, Piazza della Repubblica

10 maggio 2022 ore 18.00 – Bologna – Libreria laFeltrinelli, Piazza Ravegnana

16 maggio 2022 ore 18.30 – Milano – Libreria RED laFeltrinelli, Piazza Gae Aulenti

3 giugno 2022 ore 18.00 – Bari – Libreria laFeltrinelli, Via Melo

8 giugno ore 18:00 – Genova – Libreria laFeltrinelli, Via Ceccardi