Chi sarà l’ultimo eliminato di Amici 2024 prima della finalissima in onda sabato 18 maggio? La risposta a questo interrogativo lo scopriremo con la registrazione della semifinale, in programma oggi, 9 maggio. Siamo arrivati all’ultima fase del programma prima della diretta con il televoto, in calendario fra poco più di una settimana.

La messa in onda della semifinale di Amici 2024 slitta di 24 ore per non scontrarsi contro la diretta dell’Eurovision Song Contest su Rai 1, sabato 11 maggio. A rappresentare l’Italia in gara ci sarà Angelina Mango con “La noia”, vincitrice del circuito canto nell’ultima edizione del talent show di Canale 5.

Noi di Soundsblog vi terremo aggiornati con tutte le anticipazioni e gli spoiler sulla semifinale di Amici. Appuntamento a più tardi con tutte le notizie.

Anticipazioni 2024, serale semifinale

Nella semifinale di Amici 2024 scopriremo l’allievo che dovrà abbandonare il programma ad un passo dalla finalissima, in diretta, prevista sabato 18 maggio. In totale sono 6 i concorrenti ancora a sperare di trionfare nel proprio circuito (ballo e canto) e di poter alzare la coppa circa un anno dopo la vittoria di Mattia Zenzola.

La giuria di Amici 2024

I giudici di Amici 2024 sono rimasti gli stessi della precedente edizione: Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

Amici 2024, il serale: squadre

Ecco le tre squadre del talent show. La prima è composta da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Gli allievi sono Mida e Sarah.

Poi abbiamo la squadra Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, rimasta senza concorrenti dopo l’eliminazione di Martina avvenuta la settimana scorsa.

Infine il classico team composto da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, sempre in coalizione nel talent show. A formare la loro squadra sono Dustin, Holden, Marisol e Petit.

Ad oggi, fino alla semifinale del programma, non è stato eliminato alcun allievo della squadra formata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Rimangono, quindi, solo 6 concorrenti ancora in gara. I due ballerini della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e 4 cantanti (Petit. Holden, Sarah e Mida).