Era stato lo stesso padre di Beyoncé a spifferare l’arrivo del Renaissance World Tour e, a pochi giorni dal rumor, ecco l’ufficialità da parte della cantante. no. I live comprendono 41 date e il tour prenderà il via a Stoccolma il 10 maggio e includerà show negli stadi e nelle arene in tutta Europa fino al 27 giugno, prima di riprendere in Nord America al Rogers Centre di Toronto l’8 luglio.

La notizia del tour arriva a distanza di pochi giorni dalle polemiche. La scorsa settimana, infatti, Beyoncé ha tenuto un concerto completo per la prima volta in quattro anni in un resort di lusso a Dubai di fronte a influencer e giornalisti. Il set di 19 canzoni includeva una collaborazione con la figlia maggiore Blue Ivy mentre i due si esibivano in “Brown Skin Girl”. E in molti hanno criticato la decisione di esibirsi -per un compenso vociferato che si aggira intorno ai 24 milioni di dollari- poiché l’omosessualità è ancora illegale negli Emirati Arabi Uniti ed è considerata un crimine punibile con la morte. E da parte di un’icona Lgbtq+ per alcuni fan è stato un passo falso…

Tornando, invece, al Renaissance World Tour, qui sotto potete leggere tutte le date annunciate, ad oggi. E l’Italia è assente. Non è prevista alcuna tappa nel nostro Paese (dove l’omonimo disco, da cui prende il nome il tour, ha debuttato al secondo posto della classifimi Fimi).

Qui i biglietti per le date Inglesi, cliccando qua per le tappe in Spagna.

Beyoncé, Renaissance World Tour, date e città in Europa

10 maggio — Stoccolma, SE @ Friends Arena

14 maggio — Bruxelles, BE @ King Baudouin Stadium

17 maggio — Cardiff, Regno Unito, al Cardiff Principality Stadium

20 maggio — Edimburgo, Regno Unito, al BT Murrayfield Stadium

23 maggio — Sunderland, Regno Unito allo Stadium of Light

26 maggio — Parigi, FR @ Stade de France

29 maggio — Londra, Regno Unito, Tottenham Hotspur Stadium

30 maggio — Londra, Regno Unito @ Tottenham Hotspur Stadium

8 giugno — Barcellona, ES @ Stadio Olimpico

11 giugno — Marsiglia, FR @ Orange Velodrome

15 giugno — Colonia, DE @ Rhein Energie Stadion

17 giugno — Amsterdam, Paesi Bassi @ Johan Cruijff Arena

21 giugno — Amburgo, DE @ Volksparkstadion

24 giugno — Francoforte, DE @ Deutsche Bank Park

27 giugno — Varsavia, PL @ PGE Narodowy