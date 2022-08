Beyoncé ha rilasciato il suo nuovo disco, Renaissance, il 29 luglio 2022. È la sua prima pubblicazione dai tempi di Lemonade (2016) e rappresenta il primo capitolo di un progetto di trilogia. Beyoncé ha concepito l’album come un riflesso del suo stato d’animo durante la pandemia di COVID-19, scrivendolo e producendolo con Nova Wav, The-Dream, Symbolyc One, AG Cook, Honey Dijon, Beam, Tricky Stewart, BloodPop, Skrillex, Hit -Boy, No I.D., P2J e vari altri. Beam, Grace Jones e Tems appaiono come vocalist ospiti. Il singolo principale “Break My Soul” è stato pubblicato il 20 giugno 2022 e ha raggiunto la top 10 delle classifiche dei singoli in otto paesi, incluso il sesto posto della Billboard Hot 100 degli Stati Uniti. Il disco ha debuttato al numero uno della classifica Billboard 200, rendendo Beyoncé la prima artista a far debuttare tutti e sette i suoi album al numero uno. La critica ha apprezzato il progetto e qui sotto vi riportiamo le recensioni legate a Renaissance, il settimo lavoro della cantante, ex leader delle Destiny’s Child.

Beyoncé, Renaissance, Recensioni album

Pop Matters: Renaissance ha successo come serata post-Covid e massiccia campagna di pubbliche relazioni, anche se non si può fare a meno di notare che l’album occasionalmente sfoggia più stile che sostanza.

Slant Magazine: Renaissance non si sente mai monotono, nonostante il suo movimento in avanti quasi implacabile.

Pitchfork: Il disco è una prescrizione imperativa da percepire di nuovo, senza giudizio. Ascoltando l’album, puoi sentire le sinapsi che si riuniscono una dopo l’altra, crogiolandoti nell’insolita sensazione di sentirti bene, anche se solo per la sua durata di un’ora.

The Line of Best Fit: Renaissance è uno dei migliori album di Beyoncé fino ad oggi: non segue le orme dei suoi predecessori ma invece fa la sua strada, andando in posti dove non pensavamo che Beyoncé sarebbe andata. I sei anni trascorsi dal suo ultimo sforzo sono valsi davvero la pena aspettare.

Consequence: Anche se non è un album perfetto, Renaissance è dannatamente vicino ad esserlo. È contagioso e non prepotente, elegante, ma non superficiale.

The New York Times: Il canto di Beyoncé qui trascende qualsiasi prezzo. La gamma della sua voce si avvicina al galattico; l’immaginazione che lo alimenta si qualifica come cinema. … Il suo senso dell’avventura è fuori dalla mappa del genere, ma molto consapevole di ogni coordinata. È un risultato di sintesi che non suona mai servile o sintetico. Queste canzoni stanno mettendo alla prova questa musica, celebrando quanto sia capiente, quanto flessibile.

Entertainment Weekly: Il catalogo di pietre miliari, campioni e cammei su Renaissance potrebbe fungere anche da programma per una master class sull’evoluzione della musica dance come si è svolta durante la vita di Beyoncé.

The Guardian: Pubblicizzato come il primo atto di una trilogia confermata, Renaissance non è all’altezza del miglior lungometraggio di Beyoncé, ma soddisfa comunque i suoi obiettivi di liberazione. … Il suo senso di libertà è palpabile e uno stimolo contagioso all’azione.

The Telegraph (Uk): Questo è un vasto superclub di un album. Ma nonostante tutta la sua inventiva, i suoi sapori esistono entro parametri abbastanza ristretti. Tuttavia, queste canzoni verranno fatte esplodere dalle auto, alle feste in casa, nelle camere d’albergo e sulle piste da ballo per gli anni a venire.

NME: C’è poco che Beyoncé deve dimostrare a chiunque trascorsi 25 anni, ma l’inizio di questo “progetto in tre atti” dimostra che è ancora in grado di spingersi oltre e approfondire nuove sonorità, stili ed etica.

Slant Magazine: Grazie in parte alla sua varietà tonale e al sequenziamento esperto, Renaissance non risulta mai monotono, nonostante il suo movimento in avanti quasi implacabile.