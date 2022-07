Uscirà il 29 luglio 2022, Renaissance, il nuovo attesissimo disco di Beyoncé. Ecco tutte le informazioni sull’album, anticipazioni, autori e produttori coinvolti, inclusa la tracklist ufficiale.

Beyoncé, Renaissance, Tracklist album

Ecco la tracklist ufficiale di Renaissance, il nuovo disco di Beyoncé (già disponibile in pre-order)

‘I’m That Girl’

‘Cozy’

‘Alien Superstar’

‘Cuff It’

‘Energy’

‘Break My Soul’

‘Church Girl’

‘Plastic Off The Sofa’

‘Virgo’s Groove’

‘Move’

‘Heated’

‘Thique’

‘All Up in Your Mind’

‘America Has A Problem’

‘Pure/Honey’

‘Summer Renaissance’

Beyoncé, Renaissance, Autori, produttori e collaboratori del disco

Insieme alla tracklist, ecco alcune indiscrezioni emerse sul nuovo lavoro della cantante. Sono stati rivelati i credits che includono Nile Rodgers (nel brano ‘Cuff It’), Pharrell Williams e Skrillex (entrambi in ‘Energy’), Drake (‘Heated’), A.G. Cook (‘All Up In Your Mind’) e BloodPop (‘All Up In Your Mind’ e ‘Pure/Honey’). A loro si aggiunge anche il marito di Beyoncé, Jay-Z, accreditato come S. Carter in “Alien Superstar”, “Break My Soul” e “America Has A Problem”.

Inoltre, sono stati svelati anche alcuni campionamenti, samples di brani celebri incisi da Donna Summer, Giorgio Moroder, James Brown, Teena Marie, Twinkie Clark, Kilo Ali e Moi Renee.

Beyoncé, Renaissance, cover e le parole della cantante sul nuovo album

Ecco cosa ha raccontato, Beyoncé, sul nuovo disco di inediti, il primo dopo “Lemonade” pubblicato nel 2016.

“La creazione di questo album mi ha permesso un posto dove sognare e trovare una via di fuga durante un periodo spaventoso per il mondo. La mia intenzione era quella di creare un luogo sicuro, un luogo senza giudizi. Un posto dove essere liberi dal perfezionismo e dal pensiero eccessivo. Un posto dove urlare, liberare e sentire la libertà. È stato un bellissimo viaggio di esplorazione. Spero che troviate gioia in questa musica. Spero che vi ispiri a lasciarvi andare. Ah! E di sentirvi unici, forte e sexy come siete”

Qui sotto la cover del disco: