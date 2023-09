Dopo 20 lunghi anni di attesa sono tornati insieme gli NSYNC con il brano “Better Place“. ,Il singolo, che anticipa “Trolls Band Together (Original Motion Picture Soundtrack)” la colonna sonora da oggi in pre-order e in uscita in digitale il 20 ottobre e in versione fisica il 17 novembre del film “Trolls 3 – Tutti Insieme”, sarà in radio a partire dal prossimo 6 ottobre.

Per l’occasione dell’uscita della pellicola, il pluripremiato artista Justin Timberlake torna come produttore esecutivo della colonna sonora insieme al produttore e autore vincitore di un GRAMMY Mike Elizondo. Justin Timberlake ha scritto e interpretato nuova musica originale per il film, che include anche canzoni cantate sia dal cast e sia da alcuni dei migliori artisti contemporanei, tra cui Kid Cudi, Camila Cabello, Troye Sivan, Anna Kendrick e molti altri. Composta da 14 tracce, la colonna sonora rimane fedele alla firma tipica di Trolls, un mix di nuovi e classici successi pop.

Qui sotto potete ascoltare “Better Place”, leggere traduzione e testo della canzone.

Better Place, Significato, Ascolta la canzone

La canzone è una dichiarazione d’amore e di intenti verso colei che illumina la giornata di chi canta. “Voglio ballare tutta la notte, ti piace, dolce e lento, Non voglio che vada diversamente, dì a tutti i tuoi amici che rimarrai” esclama, promettendo di portarla in un posto migliore e di farle baciare il cielo. La solleverà, la porterà in alto, facendole provare sensazioni ed emozioni mai vissuta prima d’ora.

POTETE ASCOLTARE L’AUDIO DI “BETTER PLACE” CLICCANDO QUI.

NSYNC, Better Place, Testo della canzone

It’s some kind of love, it’s some kind of fire

I’m already up, but you lift me higher

You know I’m not wrong, you know I’m not lyin’

We do it better, yeah, we do it better, yeah

I don’t mind if the world spins faster

The music’s louder, the waves get stronger

I don’t mind if the world spins faster

Faster, faster

Just let me take you to a better place

I’m gonna make you kiss the sky tonight

Yeah, if you let me show the way

I’m so excited to see you excited

I’ll take you to a better place, yoo-hoo

And, baby, you can love me on the way

We’re flyin’ up to outer space

I’m so excited to see you excited, yeah

Yeah, ooh, oh (Yeah, yeah)

You like the bass down low, I wanna lose control

I wanna dance all night, you like it nice and slow

Don’t want it any other way, tell all your friends you’re gonna stay

When we’re together, you know that we do it better

I don’t mind if the world spins faster

The music’s louder, the waves are gettin’ stronger

I don’t mind if the world spins faster

Faster, faster, faster

Just let me take you to a better place

I’m gonna make you kiss the sky tonight

Yeah, if you let me show the way (Show the way)

I’m so excited to see you excited

I’ll take you to a better place, yoo-hoo

And, baby, you can love me on the way

We’re flyin’ up to outer space

I’m so excited to see you excited, yeah

I like to see you lose control

(Ain’t nobody better, we do it better)

I know a place, say that you’ll go with me, yeah

(Ain’t nobody better, we do it better)

Just let me take you to a better place

I’m gonna make you kiss the sky tonight

Yeah, if you let me show the way (Show the way)

I’m so excited to see you excited

I’ll take you to a better place, yoo-hoo

And, baby, you can love me on the way

We’re flyin’ up to outer space

I’m so excited to see you excited, yeah

NSYNC, Better Place, Traduzione della canzone

È una specie di amore, è una specie di fuoco

Sono già in piedi, ma tu mi sollevi più in alto

Lo sai che non sbaglio, lo sai che non sto mentendo

Lo facciamo meglio, sì, lo facciamo meglio, sì

Non mi importa se il mondo gira più velocemente

La musica è più forte, le onde diventano più forti

Non mi importa se il mondo gira più velocemente

Più veloce più veloce

Lascia solo che ti porti in un posto migliore

Ti farò baciare il cielo stasera

Sì, se mi permetti di mostrarti la strada

Sono così entusiasta di vederti emozionata

Ti porterò in un posto migliore, yoo-hoo

E, tesoro, puoi amarmi lungo la strada

Stiamo volando nello spazio

Sono così entusiasta di vederti emozionata, sì

Sì, ooh, oh (Sì, sì)

Ti piacciono i bassi bassi, voglio perdere il controllo

Voglio ballare tutta la notte, ti piace, dolce e lento

Non voglio che vada diversamente, dì a tutti i tuoi amici che rimarrai

Quando siamo insieme, sai che lo facciamo meglio

Non mi importa se il mondo gira più velocemente

La musica è più forte, le onde stanno diventando più forti

Non mi importa se il mondo gira più velocemente

Più veloce, più veloce, più veloce

Lascia solo che ti porti in un posto migliore

Ti farò baciare il cielo stasera

Sì, se mi lasci mostrare la strada (Mostra la strada)

Sono così entusiasta di vederti emozionata

Ti porterò in un posto migliore, yoo-hoo

E, tesoro, puoi amarmi lungo la strada

Stiamo volando nello spazio

Sono così entusiasta di vederti emozionata, sì

Mi piace vederti perdere il controllo

(Non c’è nessuno migliore, lo facciamo meglio)

Conosco un posto, dimmi che verrai con me, sì

(Non c’è nessuno migliore, lo facciamo meglio)

Lascia solo che ti porti in un posto migliore

Ti farò baciare il cielo stasera

Sì, se mi lasci mostrare la strada (Mostra la strada)

Sono così entusiasta di vederti emozionata

Ti porterò in un posto migliore, yoo-hoo

E, tesoro, puoi amarmi lungo la strada

Stiamo volando nello spazio

Sono così entusiasta di vederti emozionata, sì