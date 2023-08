A sorpresa, in queste ore, prende sempre più forma il rumor di una reunion inaspettata, quella degli NSYNC. Eppure, sembra che la band sia pronta a riformarsi, al gran completo, incluso l’ex leader del gruppo, Justin Timberlake, che farebbe parte di questo comeback. Non è previsto un album, né un tour, ma solo l’incisione di una canzone colonna sonora del film “Trolls Band Together”. A lanciare la notizia è stato, per primo, “Entertainment Tonight”, assicurando la presenza della band nel nuovo capitolo d’animazione. Inoltre, tutti i membri potrebbero avere anche coinvolgimento ulteriore nel film.

Gli indizi presenti nel trailer sembrerebbero giocare proprio nella direzione della reunion. Il personaggio Floyd, interpretato da Troye Sivan, dice al quello interpretato da Timberlake, Branch”, We’re out of sync”” nella clip. E poi, il gioco di parole continua con citazioni di diverse band storiche: ““We’ve gone from boys to men, and now there’s only one direction for us to go: to the back streets“. Citazioni dei Boyz II Men, One Direction e Backstreet Boys.

Al momento, non è arrivata nessuna conferma da parte dei membri del gruppo né dalla produzione del film. Ma le possibilità di ascoltare un brano inedito cantato da Justin Timberlake, JC Chasez, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick e Lance Bass sembrano essere decisamente elevate.

Questa sarebbe la prima volta, da più di due decenni, per gli *NSYNC, di realizzare un progetto musicale. Il loro ultimo singolo, “Girlfriend”, tratto dal loro quarto e ultimo album in studio, “Celebrity”, è stato pubblicato nel 2002. Justin Timberlake, negli anni, ha continuato ad avere una carriera da solista di successo con pezzi come “Cry Me a River” e “Can’t Stop the Feeling!”, quest’ultimo tratto proprio dalla colonna sonora del primo film di “Trolls”.

Nell’agosto 2013, si sono esibiti con Timberlake, che ora ha 42 anni, agli MTV VMA di Brooklyn, NY.

In molti hanno sempre pensato che una mancata reunion della band -in un periodo dove i comeback sono diventati di gran moda- fosse dovuto al grande successo solista dell’ex leader, Justin Timberlake. Ma a smentire questa teoria sono stati proprio gli ex colleghi, sottolineando come fosse JC Chasez a non essere più interessato a salire sul palco o rimettersi in gioco come gruppo musicale.

Forse, però, “Troll Band Together”… ha fatto la magia?