Benji & Fede, L’ultimo concerto all’Arena di Verona l’11 e il 12 luglio 2021: info biglietti

Benji & Fede avevano annunciato l’intenzione di interrompere il loro percorso come duo e si puntare a due carriere separate, come solisti. Per l’occasione, era previsto anche un Ultimo concerto all’Arena di Verona. Ma, i piani, come per tutti, sono cambiati e sono stati spazzati via in pochi giorni a causa dell’incubo Covid-19. E così, dopo un anno circa, ecco l’atteso concerto di “addio” (prima di una futura reunion?) all’Arena di Verona, in due date diverse, l’11 e 12 luglio 2021. Come accaduto anche per Emma, a causa del numero elevato delle persone e della capienza posti limitata per i live all’aperto, anche Benji & Fede hanno raddoppiato, come due date ravvicinate per il loro ultimo saluto al grande pubblico.

Via social, ecco le loro parole nel dare conferma e ufficializzare date e appuntamento con i fan.

Arena di Verona, l’Ultimo Concerto. ⚡ Ci mancate tantissimo! Sembra surreale, ma finalmente dopo tanta attesa ci siamo: le nuove date dell’11 e 12 Luglio saranno l’occasione perfetta per rivederci e cantare insieme le nostre canzoni più belle, nella più totale sicurezza e rispetto delle regole. 🙏

Ci teniamo a ricordare che tutti i biglietti già acquistati lo scorso anno sono validi.

Per chi non avesse ancora effettuato la registrazione e convertito il proprio posto a sedere, potrà scrivere a Vivo Concerti all’indirizzo [email protected] e verrà contattato nel più breve tempo possibile per le modalità di ricollocazione 😁

Ci vediamo presto!

B&F

Circa un mese esatto, quindi, per potere assistere a quel concerto rimandato di circa un anno per via della pandemia. E adesso, ufficialmente i due potranno esibirsi sul palco dell’Arena di Verona prima di dedicarsi ufficialmente alle loro carriere solista, per altro già avviate nei mesi scorsi con singoli ed Ep.