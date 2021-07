Mancano pochi giorni ai concerti d’addio di Benji & Fede, pronti ad esibirsi all’Arena di Verona, con il concerto inizialmente previsto per il 2020 ma rimandato a causa della pandemia da Covid-19. E così, visto le numerose richieste e il numero di posti limitato, sono diventate due le date a Verona.

E lunedì 12 luglio, alle ore 21.00, direttamente dall’Arena di Verona all’interno della stagione estiva 2021, LIVENow, in collaborazione con VIVO Concerti, presenterà in diretta streaming il concerto evento di Benji & Fede.

Questo concerto sarà l’ultima volta in cui Benji &Fede si esibiranno insieme. Sarà un concerto evento che ripercorrerà la loro carriera dagli esordi fino all’ultimo album Good Vibes (il loro quinto numero uno in classifica) e che sarà anche l’occasione di festeggiare una storia di musica e amicizia cementata con 5 album e 5 numeri 1 per il duo più popolare d’Italia con all’attivo 17 dischi di Platino e 9 Oro.

Dalla hit “Dove e Quando”, che ha conquistato la vetta di tutte le classifiche italiane, ottenendo la quintupla certificazione platino, ai brani del passato “Moscow Mule”, “Tutto per una ragione” e “Buona fortuna”, Benji & Fede canteranno insieme ai fan i loro più grandi successi e celebreranno la musica e i momenti più belli.

Su LIVENow, i fan che non saranno all’Arena di Verona avranno la possibilità di assistere al concerto ovunque si trovino e comodamente da casa propria.

Dove e come acquistare i biglietti? Sono disponibili sul sito di LIVENow al costo di €15.00 per il biglietto standard e €25.00 per il ticket premium con meet&greet, che si terrà alle ore 19.30, durante cui gli utenti avranno la possibilità di interagire via chat con gli artisti.

Ecco le parole del duo nell’annunciare i concerti: