“Caro Federico Rossi, ti scrivo una lettera perché penso che questo sia il modo migliore per parlarti con il cuore in mano”. Così inizia la lunga lettera pubblica scritta da Benjamin Mascolo per il collega ed ex partner musicale del gruppo ‘Benji & Fede’. Poi continua:

E anche se indosso una maschera e un’armatura per far sembrare che vada tutto ok, ogni tanto ho momenti di lucidità come questo e ammetto a me stesso che non c’è vergogna a essere vulnerabili”

“Chi lo sa meglio di noi come ci si sente a essere soli, incompresi, senza una direzione precisa e una bussola nel mondo? Per chi ci conosce è evidente che siamo in costante conflitto con noi stessi, alla ricerca di una strada sicura e definitiva, un percorso che ci porti a trovare la tranquillità, la risoluzione a questa vita incerta e incostante con cui non vogliamo mai scendere a compromessi.

Entrambi siamo stati persi per tanti anni, ci siamo persi crescendo e ci perdiamo costantemente, e anche se odio sentirmi “perso” preferisco questa insicurezza che il falso senso di sicurezza di una vita con il freno a mano tirato. Io qui ti scrivo per dirti che anni fa ci siamo trovati, e potremmo farlo di nuovo.

Insieme abbiamo fatto qualcosa di magico.

Tu mi dai una leggerezza e un respiro a pieni polmoni che è unico nel tuo modo di essere; è nella tua voce, è nella tua personalità, ironica e brillante a tratti, a volte infantile che mi fa inca**are, ma è innegabile che è il tuo dono, quello di rendere tutto più diretto, fruibile, efficace, consumabile e soprattutto Bello con la b maiuscola.

Troppe volte ho provato a prenderti e scomporti in pezzi come un lego, e volerti accanto solo per i tuoi lati “positivi”, solo per quelle cosa che pensavo fossero “giuste”, cercando di eliminare e limitare tutte le “controindicazioni” che ti appartengono, senza rendermi conto che le bestie rare, o le prendi per come sono, dal naso alla punta della coda, oppure è inutile provare a domarle.

E le nostre “controindicazioni” sono proprio il motivo per cui siamo così speciali, proprio come le piccole imperfezioni della voce quando cantiamo.

Chi sono io per cercare di spremere fuori da te solo il succo magico che hai dentro e filtrare tutto il resto per poi buttarlo via?

Come Ying e Yang, io penso di darti invece quella profondità che a volte non riesci a esprimere. Non ti manca la profondità fratello, hai un oceano dentro ma hai più paura di me di navigarci, proprio come io ho paura tremenda di stare in superficie e avere gli occhi puntati addosso, anche se a volte ci scambiano quasi in simbiosi, per compensarci.