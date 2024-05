Benji & Fede tornano insieme. La reunion vociferata (e sperata dai fan) nelle scorse settimane è diventata ufficialmente realtà. Il duo composto da Benjamin Mascolo e Federico Rossi si esibirà in una data evento il prossimo 16 novembre 2024 all’Unipol Forum di Milano. Ecco l’annuncio, condiviso anche sui profili social:

Benji & Fede, il duo più amato d’Italia che in 5 anni ha battuto ogni record, torna insieme con una serie di sorprese. La prima di tutte l’annuncio del loro primo live dopo il concerto – evento di chiusura all’Arena di Verona nel 2021.

5 album (“20:05”, “0+”, “Siamo Solo Noise” e la versione limited edition e “Good vibes”) e 5 numeri 1, 17 Dischi di Platino e 9 Oro, 1 milione di streaming complessivi, milioni di visualizzazioni su YouTube, concerti sold out con oltre 150 mila biglietti venduti, due libri, di cui uno caso editoriale dell’anno, record di presenze negli store, e il loro ultimo singolo “Dove & Quando”, canzone dell’estate 2019 al n.1 della classifica ufficiale Fimi/Gfk. Questi sono alcuni dei numeri che hanno caratterizzato l’ascesa nel mondo musicale di Benjamin Mascolo e Federico Rossi dal 2015 al 2020, anno in cui hanno annunciato la loro scissione.

Benji & Fede si esibiranno all’Unipol Forum (Assago -Mi) il prossimo 16 novembre dove ripercorreranno i successi che hanno caratterizzato il loro percorso musicale.

Il concerto è prodotto da Vivo Concerti. I biglietti saranno disponibili da Giovedì 30 Maggio alle 14.00 Info e prevendite : www.vivoconcerti.com

A marzo 2024, Benjamin Mascolo aveva scritto una lunga lettera all’ex collega e amico Federico Rossi, proponendo una reunion in maniera ufficiale.

Ora invece voglio parlarti in maniera più esplicita e sincera possibile, senza filtri e mezzi termini: sono sicuro che da soli possiamo fare grandi cose.

Ma la verità è che insieme siamo una forza della natura, e te lo dico questo non per cercare di sminuirci individualmente, ma al contrario spronarci a stringere la mano una volta ancora e ricordarci che insieme nulla è impossibile.

Sarà che quando ti ho accanto qualche dubbio me lo togli, e forse quando mi hai accanto qualche dubbio te lo tolgo.

Quando la fama e il successo ci avevano spremuto fino all’osso, il nostro rapporto si era incrinato, a una pulce nell’orecchio mi ha detto che “valevo di più” della situazione in cui ero. E aveva ragione. Ma quello che non ho mai capito, è che anche tu valevi molto più della situazione in cui eravamo, valevi di più del vecchio me.

Non eravamo più una squadra, eravamo Cristiano Ronaldo e Messi che giocano insieme ma non si passano mai la palla perché fanno gara a chi segna più goal. Forse Benji & Fede non si sono mai dati una vera possibilità di vivere al massimo, e forse oggi è il giorno per dimostrarlo. Insieme possiamo fare il disco e il tour della vita, e forse per la prima volta davvero goderci il paesaggio mentre ci facciamo questo viaggio.