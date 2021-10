Benjamin Mascolo e Bella Thorne sono protagonisti del film “Time is up” e hanno inciso il brano “Up in flames”, colonna sonora della pellicola.

Benjamin Mascolo e Bella Thorne, Up in flames, come è nata la canzone

Il cantante e musicista, ex membro del duo Benji & Fede, e l’attrice, cantante e registra statunitense, danno voce a questo brano prodotto da Noah Conrad (producer per BTS, LANY, Niall Horan e Billie Eilish) che è la colonna sonora del film che li vede protagonisti ‘Time is up’, diretto da Elisa Amoruso, nelle sale il 25, 26, 27 ottobre distribuito da 01 Distribution. B3N, in questo singolo, canta per la prima volta in inglese.

Time is up, trama del film con B3N e Bella Thorne

Vivien è una studentessa talentuosa con la passione per la fisica e il desiderio di entrare in una prestigiosa università americana. Vive la sua vita come una formula matematica che la spinge a rimandare al futuro la propria felicità. Roy invece è un ragazzo problematico, tormentato da un trauma vissuto da bambino, che sembra rincorrerlo inesorabilmente e mandare continuamente in fumo tutti i suoi sogni. Ma anche le scienze esatte hanno le loro variabili e, come sempre accade, la vita riesce a intrecciare i suoi eventi in modi sorprendenti e inaspettati.

Up in flames, significato canzone

Al centro del brano la passione dirompente dei due protagonisti, pronti a tutto per l’altro. Sembra imminente un finale ardente come l’alchimia che li lega e che ha bruciato troppo in fretta (“Entriamo nella storia, Come quelli che hanno amato e perso tutto, Perché avevamo tutto, ma ci siamo schiantati e abbiamo bruciato troppo forte”)

Benjamin Mascolo e Bella Thorne, Up in flames, testo canzone

This is it

The grand finale where the iceberg hits

The final resting place of our sinking ship

One day they might just make a monument

Of us

So one last time

Light me up like I’m your Lucky Strike

Don’t put me out, I wanna do this right

I wanna see you in a better light

Tonight

Let’s go up in flames

Let the ashes fall like rain

Hold me like it’s all okay

If we’re going down, if we’re going down

Then, darling, let’s go up in flames

Dance inside the mess we’vе made

Make it worth remеmbering

If we’re going down, if we’re going down

[Verse 2: Bella Thorne, Benjamin Mascolo, Both]

Here we go

Off the edge, into the great unknown

I’ll watch a memory become a ghost

But while you’re here, let’s try to make the most

Of us

Happily, happily, happily never be after

How could we, how could we, how could we ever have known

This would be, this would be, this would be our final chapter?

If we’re going down

Let’s go up in flames

Let the ashes fall like rain

Hold me like it’s all okay

If we’re going down, if we’re going down

Then, darling, let’s go up in flames

Dance inside the mess we’ve made

Make it worth remembering

If we’re going down, if we’re going down

Let’s go down in history

As the ones who loved and lost everything

‘Cause we had it all, but we crashed and burned too bright

So tonight

Let’s go up in flames

Let the ashes fall like rain

Hold me like it’s all okay

If we’re going down, if we’re going down

Then, darling, let’s go up in flames

Let the ashes fall like rain

Hold me like it’s all okay

If we’re going down, if we’re going down

Then, darling, let’s go up in flames

Dance inside the mess we’ve made

Make it worth remembering

If we’re going down, if we’re going down

Questo è

Il gran finale dove l’iceberg colpisce

L’ultima dimora della nostra nave che affonda

Un giorno potrebbero semplicemente fare un monumento

Di noi

Quindi un’ultima volta

Illuminami come se fossi il tuo Lucky Strike

Non buttarmi fuori, voglio farlo bene

Voglio vederti in una luce migliore

Questa sera

Andiamo in fiamme

Lascia che le ceneri cadano come pioggia

Stringimi come se andasse tutto bene

Se stiamo andando giù, se stiamo andando giù

Allora, tesoro, andiamo in fiamme

Danza dentro il casino che abbiamo combinato

Rendilo degno di essere ricordato

Se stiamo andando giù, se stiamo andando giù

Eccoci qui

Fuori dal limite, nel grande ignoto

Guarderò un ricordo diventare un fantasma

Ma già che sei qui, proviamo a sfruttare al massimo

Di noi

Felicemente, felicemente, felicemente non essere mai dopo

Come abbiamo potuto, come abbiamo potuto, come avremmo mai potuto sapere?

Questo sarebbe, questo sarebbe, questo sarebbe il nostro capitolo finale?

Se stiamo andando giù

Andiamo in fiamme

Lascia che le ceneri cadano come pioggia

Stringimi come se andasse tutto bene

Se stiamo andando giù, se stiamo andando giù

Allora, tesoro, andiamo in fiamme

Balla dentro il casino che abbiamo combinato

Rendilo degno di essere ricordato

Se stiamo andando giù, se stiamo andando giù

Entriamo nella storia

Come quelli che hanno amato e perso tutto

Perché avevamo tutto, ma ci siamo schiantati e abbiamo bruciato troppo forte

Quindi stasera

Andiamo in fiamme

Lascia che le ceneri cadano come pioggia

Stringimi come se andasse tutto bene

Se stiamo andando giù, se stiamo precipitando

Allora, tesoro, andiamo in fiamme

Lascia che le ceneri cadano come pioggia

Stringimi come se andasse tutto bene

Se stiamo andando giù, se stiamo andando giù

Allora, tesoro, andiamo in fiamme

Balla dentro il casino che abbiamo combinato

Rendilo degno di essere ricordato

Se stiamo andando giù, se stiamo andando giù