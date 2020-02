Benji e Fede si sciolgono: "Non è stato facile, ma crediamo che sia giusto"

Di Giulio Pasqui martedì 18 febbraio 2020

Benji e Fede si separano? Parlano loro.

Quello di Benji e Fede è un addio o un arrivederci momentaneo? Difficile dirlo. Il duo ha annunciato la volontà di volersi fermare dopo il concerto del 3 maggio 2020 all'Arena di Verona. Quello sarà il loro ultimo concerto... per ora. Ecco, è proprio in quel "per ora" che risiede il fulcro di tutto. Due parole che dicono molto e che lasciano pensare a un momento di tregua solo temporaneo. Insomma, la loro è soltanto una stretegia di comunicazione efficace? D'altronde, non solo c'era da lanciare l'evento all'Arena ma anche l'uscita del loro libro, Naked, in libreria dal 17 marzo.

Ecco le prime parole ufficiali di Benji e Fede: