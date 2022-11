Ernia uscirà con il nuovo disco, “Io non ho paura“, venerdì 18 novembre 2022. E proprio in quella stessa data, verrà rilasciato il primo singolo ufficiale che promuove il lavoro di inediti, “Bella fregatura“. Il nuovo album di Ernia segue dopo due anni il fortunatissimo Gemelli (4 dischi di platino per l’album e 10 certificazioni platino per i singoli tra cui 6 solo per Superclassico, il brano che più di tutti gli ha regalato grandi soddisfazioni, oltre a ulteriori 5 certificazioni oro ricevute).

Bella fregatura, Significato canzone

Ecco cosa sappiamo del nuovo brano di Ernia. Bella fregatura è raccontata come una perfetta sintesi delle peculiarità delle liriche del cantante. Ernia, grazie a una melodia immediatamente riconoscibile e a un testo che lascia il segno racconta la “bella fregatura” di innamorarsi perdutamente di qualcuno in maniera disillusa:

«Vorrei che un po’ di te capisse che un po’ di me sarà per sempre triste / Che non c’è mia canzone in cui l’amore non finisce / Non so fare programmi nel presente, né per sempre / e far coincidere tutto non è facile per niente».

Ernia, Io non ho paura è il nuovo disco

Il nuovo disco, ‘Io non ho paura’, con ogni probabilità il suo lavoro più importante sino ad ora, esce a due anni di distanza da uno dei più grandi successi discografici del 2020: Gemelli (di cui la versione arricchita e ampliata Gemelli Ascendente Milano datata 2021) che in termini di apprezzamento di pubblico, riscontri di critica e posizionamento in classifica ha ottenuto solo per l’album 4 dischi di platino. Da citare anche i singoli inclusi, che si sono rivelati degli straordinari successi, sia in radio che su ogni piattaforma, tanto da arrivare a guadagnarsi 6 certificazioni platino e la top 10 in classifica radio per il solo singolo Superclassico; 3 x platino per Ferma a guardare (con il featuring dei Pinguini Tattici Nucleari), 1 x platino per Puro Sinaloa, 1 x oro per Non me ne frega un cazz0, 1 x oro per Vivo, 1 x oro per Fuoriluogo, 1 x oro per U2 e 1 x oro per Morto Dentro.