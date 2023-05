Continua, con successo l’Elvis Tour dei Baustelle che, stasera, 11 maggio 2023, si esibiranno a Bologna all’Estragon Club.

Elvis è il nono album in studio dei Baustelle e giunge a distanza di cinque anni da “L’amore e la violenza, vol.2”. La copertina, realizzata da Marco Cella con la direzione artistica di Gian Luca Fracassi, riconferma la nuova direzione dell’estetica del gruppo, fatta di raffinatezza e contemporaneità, senza mai abbandonare quello sguardo al passato costitutivo della band. Sui loro canali ufficiali ieri è stata pubblicata una clip in onore dell’86° anniversario della nascita di Elvis, a voler anticipare l’annuncio dell’uscita di questo nuovo album. Il loro progetto è disponibile in formato CD, vinile oro in edizione limitata e numerata, vinile bianco in edizione limitata e numerata e vinile nero.

Qui sotto potete leggere le informazioni sui biglietti ancora disponibili e sulla scaletta del concerto.

Baustelle a Bologna, la scaletta del concerto

Il concerto dei Baustelle è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data dell’11 maggio 2023 a Bologna.

La scaletta dei Baustelle a Bologna, 11 maggio 2023

Il concerto inizierà alle 21, qui sotto la scaletta delle canzoni e l’ordine di esecuzione.

Intro

Andiamo ai rave

Betabloccanti cimiteriali blues

La guerra è finita

Los Angeles

La nostra vita

Milano è la metafora dell’amore

Contro il mondo

Monumentale

Un romantico a Milano

La moda del lento

Veronica n.2

Amanda Lear

Baudelaire

Il liberismo ha i giorni contati

Noi bambine non abbiamo scelta

Charlie fa surf

Le rane

Gomma

La canzone del riformatorio

Bologna, Estragon Club, come arrivare in auto e con i mezzi

Ecco come arrivare all’Estragon Club a Bologna per il concerto dei Baustelle.

Con i mezzi, si può prendere la linea 25 fino alla fermata Parco Nord e proseguire all’interno del Parco fino all’Estragon (a piedi 500 mt. circa), oppure prendere la linea 68 e arrivare fino al capolinea al Camping Città di Bologna. Da lì si entra (solo a piedi) dall’ingresso di servizio del Parco Nord a circa 300 metri.

Infine, in auto, Uscita tangenziale numero 7 Bis, direzione Ferrara, dopo pochi metri dall’uscita, sulla destra trovi l’ingresso del Parco Nord. L’Estragon si vede già dalla Tangenziale. Attenzione! In auto non si entra più al Parco Nord dall’ingresso di servizio di Via Michelino (uscita 8, zona Medusa-Comet) ma solo da Via Stalingrado.