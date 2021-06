Seconda puntata dei Battiti Live 2021 in onda domenica 27 giugno, in diretta su Radionirba e Radionorba tv. Ecco il cast dei cantanti che si esibiranno nel secondo appuntamento del Festival estivo: Fedez, Orietta Berti, J-Ax, Jake La Furia, Aka 7even, Francesca Michielin, Fred De Palma, Sottotono, Gigi d’Alessio, Gaia, Annalisa, Federico Rossi, La rappresentante di lista, Gio Evan, Boro Boro, Cara, Alessandra Amoroso, Dotan, Shade, Ermal Meta, Jasmine, Tancredi, Shiva, Irama, Malika Ayabe, Boomdabash, Baby K, Pinguini Tattici Nucleari.

Sono questi nomi ufficializzati direttamente dal profilo Instagram di Radionorba per la prima serata, in diretta, dei Battiti Live 2021. Nelle prossime settimane, poi, le puntate verranno trasmesse in prima serata su Italia 1, con un appuntamento ogni sette giorni.

Per il secondo anno consecutivo, la manifestazione musicale si svolgerà nella cornice del Castello Aragonese di Otranto, con altre 15 esibizioni che si terranno “on the road” in altrettante location della Puglia: Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce.

Come avvenuto per il primo appuntamento dei Battiti Live 2021, anche questa sera molti protagonisti dei tormentoni di questa estate, ex volti di successo di Sanremo e anche i cantanti più amati dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Ascolteremo quindi Aka 7even con Loca, Mi manchi, poi i Boomdabash che quest’anno hanno deciso di duettare con Baby k dopo il boom dello scorso anno con Karaoke insieme ad Alessandra Amoroso. Presenti anche Annalisa e Federico Rossi e Francesca Michielin che ascolteremo insieme a Fedez nel brano del Festival “Chiamami per nome” arrivato al secondo posto della classifica finale, dietro i Maneskin.

Da Sanremo anche Irama, Malika Ayane, i Pinguini Tattici Nucleari (nell’edizione 2020) e La rappresentante di lista. E preparatevi a gustarvi anche “Mille”, tormentone dell’estate, visto la presenza di Fedez e Orietta Berti nel cast di questa seconda serata…