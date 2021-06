Quali sono i cantanti che si esibiranno nella prima puntata dei Battiti Live 2021? Ecco i nomi annunciati dalla pagina ufficiale di Radionorda per la serata di venerdì 25 giugno: Nek, Sangiovanni, Master Kg, Irama, Dotan, Baby K, Colapesce e Di Martino, Fedez, Boomdabash. Orietta Berti, Alessandra Amoroso, Annalisa, Takagi & Ketra, Giusy Ferreri, Coma_Cose, Noemi, Deddy, Capo Plaza, Shade, Gazzelle, Francesca Michielin, Federico Rossi, Mara Sattei, Arianna e Andrea Damante.

Sono questi nomi ufficializzati per la prima serata, in diretta, dei Battiti Live 2021. Nelle prossime settimane, poi, le puntate verrano trasmesse in prima serata su Italia 1, con un appuntamento ogni sette giorni.

Per il secondo anno consecutivo, la manifestazione musicale si svolgerà nella cornice del Castello Aragonese di Otranto, con altre 15 esibizioni che si terranno “on the road” in altrettante location della Puglia: Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce.

E anche in questa annata, lo show di Radio Norba tornerà ad essere trasmesso in diretta e in streaming su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba, il 25, 27 e 29 giugno e il 1° e 3 luglio, più una puntata “compilation”. Da metà luglio, il Battiti Live andrà in onda in prima serata su Italia 1, in replica su Mediaset Extra e Italia 2, e on demand su Mediaset Play Infinity.

Quale occasione migliore di ascoltare e vedere musica dal vivo? Dall’elenco, sicuramente potremo ascoltare alcuni dei più grandi successi di questa estate ma anche i protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo. Musica Leggerissima di Colapesce e Dimartino vi dice qualcosa? Presenti anche Fedez e Orietta Berti che si esibiranno con “Mille” (ma assente nell’elenco Achille Lauro…). Non mancherà Shimmy Shimmy visto la presenza di Takagi & Ketra e di Giusy Ferreri, i Coma_Cose che torneranno con il pezzo sanremese e altri inediti dal disco Nostralgia. E anche Deddy e Sangiovanni, direttamente da Amici 20, sono pronti a infiammare il pubblico dal vivo e a casa…