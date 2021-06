Il nuovo appuntamento con i Battiti Live 2021 è per stasera, martedì 29 giugno, in diretta su Radionorba e Radionorba tv. Ecco il cast dei cantanti che si esibiranno nella terza serata del Festival estivo: Purple Disco Machine, Giusy Ferreru, Bob Sinclar, Michele Bravi, Fred De Palma, Sottotono, Noemi, Carl Brave, Rocco Hunt, Ana Mena, Clementino, Nina Zilli, Ariete, Sophie and the Giants, Takagi & Ketra, Mr. Rain, Gaia, Lil. Jolie, Il Tre, J-One, Alvaro Soler, Aiello, Arisa, Mahmood, Ermal Meta ed Emma.

Sono questi nomi ufficializzati direttamente dal profilo Instagram di Radionorba per la terza serata, in diretta, dei Battiti Live 2021. Nelle prossime settimane, poi, le puntate verranno trasmesse in prima serata su Italia 1, con un appuntamento ogni sette giorni.

Per il secondo anno consecutivo, la manifestazione musicale si svolgerà nella cornice del Castello Aragonese di Otranto, con altre 15 esibizioni che si terranno “on the road” in altrettante location della Puglia: Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce.

Anche questa sera, dai nomi presenti, un mix di successi dell’estate 2021 e pezzi importanti nella carriera degli artisti invitati. Presente Emma (tornata da poco con il suo nuovo singolo, Che sogno incredibile, insieme a Loredana Bertè), Michele Bravi (che ha pubblicato recentemente “Falene” insieme a Sophie and the Giants. E probabilmente ascolteremo anche Hypnotized, visto la presenza, questa sera, di Purple Disco Machine…

Presenti anche Arisa e Aiello, direttamente dal Festival di Sanremo 2021, entrambi in gara. E non mancano Rocco Hunt e Ana Mena che puntano al bis del tormentone estivo, anche quest’anno, grazie alla nuova hit “Un bacio all’improvviso”. E la ascolteremo proprio questa sera… Appuntamento alle 21.30, in diretta streaming sul sito di Radionorba mentre, in tv, è possibile seguirla sul canale 730 di Sky.

Alla conduzione, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.