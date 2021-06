I Battiti Live 2021 si terranno anche quest’anno con la diretta su Radionorba e la messa in onda su Italia 1 nella settimane a seguire. Questa mattina, su Instagram, è stata annunciata l’apertura per l’acquisto dei biglietti, iniziata dalle 10.

Dalle 10:00 di questa mattina saranno finalmente disponibili i biglietti per accedere all’Arena del Castello Aragonese di Otranto, e partecipare a una delle serate del Radio Norba Cornetto Battiti Live 2021. Gli accessi sono limitati nel rispetto delle normative vigenti in materia di contenimento Covid-19. All’interno dell’Arena gli spettatori dovranno adottare tutte le precauzioni secondo quanto previsto dalla medesima normativa. Buon Radio Norba Cornetto Battiti Live a tutti… sempre nel cuore della musica!🎶❤

In poco più di un’ora, sia per la grande richiesta da parte del pubblico che per i numeri ridotti nella capienza, i biglietti sono finiti sold out.

Grazie a tutti per la partecipazione! I biglietti sono andati esauriti in poco più di un’ora. ❤️

Ricordiamo a chi non è riuscito a ottenerli, che potrà a seguire tutte le 5 serate del Radio Norba Cornetto Battiti Live in diretta radio, TV, social e sul web.

A presto… nel cuore della musica

Come già anticipatovi, anche quest’anno, la manifestazione musicale si svolgerà nella cornice del Castello Aragonese di Otranto, con altre 15 performance che si terranno “on the road” in altrettante location della Puglia: Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce. Sarà in diretta su RadioNorba il 25, 27 e 29 giugno e il 1° e 3 luglio

Ecco, a seguire tutti i cantanti ospiti di questa edizione:

Fedez con Orietta Berti, Emma Marrone con Loredana Bertè, J-Ax con Jake La Furia, i Boomdabash con Baby K, Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, Nina Zilli con Clementino, Rocco Hunt con Ana Mena, Noemi con Carl Brave, Nek, Fred De Palma, Annalisa, Irama, Alessandra Amoroso, Ermal Meta, Mahmood, Sangiovanni, Gazzelle, Francesca Michielin, Capo Plaza, Elettra Lamborghini, Colapesce Dimartino, Anna Tatangelo, The Kolors, Coma_Cose, Gaudiano, Rkomi, Mara Sattei, Lorenzo Fragola, Federico Rossi, Deddy, Shade, Aka7even, Sottotono, Gaia, La Rappresentante di Lista, Boro Boro con Cara, Gio Evan, Jasmine, Tancredi, Mr. Rain, Gigi D’Alessio, Michele Bravi, Il Tre, Aiello, Ernia, Braco con Luna, gli Icon 808 con Didi e Siciliano, Shiva, Emma Muscat, Astol, i Pinguini Tattici Nucleari, Cedraux, Arisa, Vhelade, Enula, Malika Ayane e Lil Jolie.