Leonardo Lamacchia è tornato con un nuovo singolo, dal titolo Barivecchia, disponibile sulle piattaforme streaming e in rotazione radiofonica, a partire da martedì 23 novembre 2021.

Il nuovo singolo segna l’ingresso di Leonardo Lamacchia nell’etichetta discografica, Mescal.

Leonardo Lamacchia: carriera

Leonardo Lamacchia è noto per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2017, dove conquistò un posto nella sezione Nuove Proposte attraverso Sanremo Giovani, e per aver fatto parte della classe di Amici di Maria De Filippi nella scorsa edizione del talent show di Canale 5, durante la quale presentò una serie di inediti: Via Padova, Il Natale e l’estate, Orione e Giganti.

Barivecchia è un singolo che il cantautore ha dedicato alla sua città, una canzone nostalgica ma non malinconica, ballabile e dal sound latino.

Clicca qui per vedere il lyric video ufficiale.

Barivecchia: testo

Non c’è tempo per tornare indietro

per scegliere una strada

che non è quella su cui

già cammino solo a mezzogiorno

sembra che fuori sia finito il mondo.

Ti ricordi, avevamo 16 anni

e volevamo essere già grandi

quante cose darei adesso per un solo giorno

lontano dal tempo.

Tra i vicoli di Bari Vecchia

la domenica

i profumi, le carte e le urla del mare

anche se non sono a casa

sono sempre là

ci vediamo fra poco

come un anno fa.

Ti ricordi, avevamo 16 anni

con la testa sui piedi

e il mondo nelle mani

quante cose darei adesso per un solo momento

per un piccolo passo indietro nel tempo.

Tra i vicoli di Bari Vecchia

la domenica

i profumi, le carte, i Chiringuito sul mare

anche se non sono a casa

sono sempre là ci vediamo fra poco

come un anno fa.

Ci vediamo fra poco

Ci vediamo fra poco

Ci vediamo fra poco

come un anno fa.

Ci vediamo fra poco

Ci vediamo fra poco

Ci vediamo fra poco

nella nostra città.