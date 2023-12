Sono state svelate le nomination ai Golden Globes 2024. Per quanto riguarda i film, il blockbuster Barbie di Greta Gerwig ha conquistato la lista delle candidature proprio come ha fatto al botteghino estivo, apparendo in nove categorie, tra cui Miglior Film – Musical o Commedia, Regista (Gerwig), Attrice per Musical o Commedia (Margot Robbie), Attore non protagonista (Ryan Gosling) e tre nomination come Miglior canzone originale per brani di Billie Eilish, Dua Lipa e “I’m Just Ken” di Gosling.

Boom nella categoria “Miglior Canzone originale” con ben tre brani tratti dalla colonna sonora di Barbie. Parliamo di Dance the Night incisa da Dua Lipa, What Was I Made For di Billie Eilish e I’m Just Ken, brano interpretato da Ryan Gosling, attore protagonista della pellicola.

Golden Globes, 2024, Best Original Song

“Addicted to Romance,” She Came to Me

“Dance the Night,” Barbie

“I’m Just Ken,” Barbie

“Peaches,” Super Mario Bros.

“Road to Freedom,” Rustin

“What Was I Made For,” Barbie

La colonna sonora di Barbie

Insieme al film campione di incassi è uscita anche la colonna sonora. L’album è stato promosso con cinque singoli. Quello principale è “Dance the Night” di Dua Lipa, arrivato in cima alle classifiche in 10 paesi tra cui Regno Unito e Irlanda. Il secondo brano “Barbie World”, una collaborazione di Nicki Minaj e Ice Spice con Aqua, ha raggiunto la top ten in 15 territori tra cui Regno Unito e Stati Uniti. Un terzo singolo “Speed Drive” di Charli XCX è stato una delle prime dieci hit nel Regno Unito e in Irlanda. Il quarto singolo “What Was I Made for?” di Billie Eilish è in cima alle classifiche di Regno Unito, Irlanda, Svizzera e Australia ed è entrato nella top ten in 15 paesi. “Choose Your Fighter” di Ava Max è stato trasmesso alla radio come quinto e ultimo singolo dell’album il 28 luglio 2023.