Ad un anno dalla pubblicazione del suo ultimo singolo, la superstar Billie Eilish ha rilasciato il brano e il videoclip di “What Was I Made For?”, tratto dal nuovo attesissimo film “Barbie”, scritto e diretto da Greta Gerwig e nelle sale cinematografiche italiane dal 20 luglio 2023, distribuito da Warner Bros. Pictures. A seguire, potete leggere il significato, testo e traduzione della canzone e vedere il video ufficiale del pezzo.

Billie Eilish, What Was I Made For?, Significato, ascolta la canzone e guarda il video ufficiale

“Think I forgot / How to be happy / Something I’m not / But something I can be / Something I wait for / Something I’m made for / Something I’m made for.” – canta Billie nel suo nuovo singolo, che segna un ritorno dell’artista al suo stile commovente e ai suoi testi diretti.

“What Was I Made For?” è stato composto specificatamente per il film Barbie, assieme al fratello Finneas, che ha prodotto la traccia nel loro studio in casa a Los Angeles.

Il brano intimista e delicato è presente all’interno della pellicola come sottofondo musicale in diverse scene cardine, a sottolineare il messaggio importante del film. Questa canzone prende una profonda ispirazione dalle lotte di Billie per continuare il suo scopo nella vita mentre si apriva sulle sue lotte per trovare la sua passione per la scrittura e la creazione di musica. Il significato può anche rappresentare il viaggio spirituale di Barbie alla scoperta di se stessa nel mondo reale mentre lo vive in prima persona.

Cliccando qui potete vedere il video ufficiale e ascoltare la canzone.

Billie Eilish, What Was I Made For?, Testo della canzone

I used to float, now I just fall down

I used to know, but I’m not sure now

What I was made for

What was I made for?

Takin’ a drive, I was an ideal

Looked so alive, turns out I’m not real

Just somethin’ you paid for

What was I made for?

‘Cause I, I

I don’t know how to feel

But I wanna try

I don’t know how to feel

But someday, I might

Someday, I might

Mm, mm, ah

Mm, mm, mm

When did it end? All the enjoyment

I’m sad again, don’t tell my boyfriend

It’s not what he’s made for

What was I made for?

‘Cause I, ‘cause I

I don’t know how to feel

But I wanna try

I don’t know how to feel

But someday, I might

Someday, I might

Think I forgot how to be happy

Somethin’ I’m not, but somethin’ I can be

Somethin’ I wait for

Somethin’ I’m made for

Somethin’ I’m made for

Billie Eilish, What Was I Made For?, Traduzione della canzone

Ero solita galleggiare, ora cado e basta

Lo sapevo, ma ora non ne sono sicura

Quello per cui sono stata creata

Per cosa sono stata creata?

Facendo un giro, ero un ideale

Sembrava così vivo, si scopre che non sono reale

Solo qualcosa per cui hai pagato

Per cosa sono stata creata?

Perché io, io

Non so come sentirmi

Ma voglio provare

Non so come sentirmi

Ma un giorno, potrei

Un giorno, potrei

Mm, mm, ah

Mmm, mm, mm

Quando è finito? Tutto il divertimento

Sono di nuovo triste, non dirlo al mio ragazzo

Non è quello per cui è stato creato

Per cosa sono stata creata?

Perché io, perché io

Non so come sentirmi

Ma voglio provare

Non so come sentirmi

Ma un giorno, potrei

Un giorno, potrei

Penso di aver dimenticato come essere felice

Qualcosa che non sono, ma qualcosa che posso essere

Qualcosa che aspetto

Qualcosa per cui sono fatta

Qualcosa per cui sono fatta