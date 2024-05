Secondo e ultimo appuntamento stasera all’Arena di Verona con “Una, Nessuna, Centomila”, il concerto evento benefico con la missione di dare un aiuto concreto ai centri e alle organizzazioni che sostengono e supportano le donne vittime di violenza. I proventi di “Una Nessuna Centomila in Arena”, al netto dei costi, verranno erogati a strutture individuate dalla Fondazione Una Nessuna Centomila tenendo conto dei progetti dei centri antiviolenza, del lavoro da essi svolto e delle loro esigenze. Gli utilizzi di tutte le risorse economiche raccolte nell’ambito di “Una Nessuna Centomila – in Arena” verranno rendicontati e comunicati nella totale trasparenza.

I due appuntamenti saranno poi racchiusi in una serata speciale in onda su Rai 1. A seguire, infatti, mercoledì 8 maggio, in occasione della prima serata di Rai 1 di “UNA NESSUNA CENTOMILA – IN ARENA” condotta da Amadeus, Andrea Delogu commenterà su Rai Radio2 le performance uniche e gli straordinari duetti che si avvicenderanno nel suggestivo anfiteatro veronese, per ribadire il messaggio di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

Una, Nessuna, Centomila, i cantanti che si esibiranno domenica 5 maggio 2024

Ecco il cast dei cantanti che si esibiranno stasera all’Arena di Verona: Alessandra Amoroso, Fiorella Mannoia, Annalisa, Piero Pelù, Achille Lauro, Paola Turci, Emma Marrone, Noemi, Niccolò Fabi, Francesca Michielin, Brunori SAS, Ermal Meta e Giuliano Sangiorgi.