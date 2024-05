Sarah Toscano, Amici 2024 ha sfornato una popstar

Il percorso di Sarah Toscano ad Amici 2024 è da incorniciare. La giovane cantante è stata scelta da Lorella Cuccarini all’inizio del percorso nel talent show, con diversi dubbi da parte degli altri professori. Era giudicata acerba, poco convincente, con una personalità che non brillava. Anna Pettinelli è stata tra coloro che esprimevano le perplessità sulla giovane cantante. A gennaio 2024, quando Arisa si complimentò con lei durante il suo intervento come giudice esterno, l’insegnante di canto le aveva dato un 4: troppo pesante nel cantare e sempre impegnata a voler conquistare e colpire il pubblico, in maniera eccessiva. “Troppi sofismi ed esagerazioni!” aveva sbottato quando gli altri docenti avevano criticato il suo parere.

C’è stato un momento dove, addirittura, Sarah sembrava rischiare di non poter presenziare al serale del talent show. Nulla di concreto ma una certezza – quella di avere un banco – che sembrava non così scontato. Ma Sarah ha dimostrato una crescita evidente, sotto gli occhi di tutti. La giovane cantante ha saputo passare da un sound all’altro, da una ballad a una hit pop senza esserne sovrastata ma sapendosi dosare alla perfezione nelle sue performance. Da sensuale, energica e accattivante a toccanti e intensa nelle ballad, con una voce che. a differenza di molti suoi compagni, non ha il disperato bisogno di un autotune per risultare convincente.

E i giudici, insieme al pubblico da casa, se ne sono accorti sempre più nel corso delle puntate. Se Sarah sembrava rischiare l’eliminazione nelle prime puntate, ora è diventata uno dei punti fermi del programma e in molti sperano proprio nel coup de théâtre finale con la sua vittoria rispetto ai favoriti Holden, Petit o Mida.

Nonostante lei stessa sia la prima a non rendersi conto del suo potenziale, Sarah si è trasformata da micino impaurito dalle critiche a piccola tigre con una personalità sempre più strutturata. Grazie alla sua insegnate che ha creduto in lei e al lavoro impeccabile dei suoi vocal coach, la cantante è la dimostrazione di come il percorso ad Amici possa davvero formare (e sfornare) una popstar. Un duro e serio lavoro, la capacità di ascoltare i consigli e il desiderio di interpretare e convincere hanno fatto il resto.

Sarah meriterebbe di vincere il circuito canto solo per evidenziare come, seguendo le regole e le lezioni, il programma possa essere davvero una formazione a 360 gradi e non solo un passaggio -con studio di registrazione annesso- dove incidere solamente i propri inediti.