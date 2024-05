Con l’eliminazione di Martina, avvenuta nella settima puntata di Amici 2024 andata in onda sabato 4 maggio, la squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro è rimasta senza allievi. Nei prossimi due appuntamenti, quindi, a sfidarsi saranno sempre e solo Zerbi e Celentano contro Cuccarini ed Emanuel Lo. La cantante ha ricevuto un’offerta di lavoro per la prossima stagione del musical “Fame – Saranno Famosi” con un video registrato da parte di Luciano Cannito. In caso dovesse accettare, per lei si aprirebbero le porte del teatro con elementi di danza e recitazione. Ma è ancora presto prendere una decisione e capire se procedere la carriera in quella direzione…

Martina era l’unica concorrente ancora in squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro ed è finita a rischio fin dall’inizio della puntata, dopo che i giudici avevano preferito i concorrenti avversari nelle varie sfide. La sua insegnante, Anna Pettinelli, si era battuta notevolmente per lei poiché convinta che la giuria non vedesse completamente il suo potenziale durante le diverse esibizioni. E non sono mancati scontri e polemiche con Cristiano Malgioglio che, spesso, dopo i complimenti verso la cantante, poi votava l’allievo che le era stato messo a confronto.

Appuntamento a domenica prossima (e non sabato) per la semifinale di Amici 2024. Sabato, infatti, si terrà la finalissima dell’Eurovision Song Contest 2024 a Malmo. Lì Angelina Mango rappresenterà l’Italia nella sfida europea con il brano “La noia”.

Intanto, a due puntate dalla finale, se una squadra è rimasta senza allievi, un’altra è arrivata sana e salva, senza alcun concorrente eliminato. Parliamo del Team Zerbi e Celentano che vantano ancora Dustin e Marisol tra i ballerini e Holden e Petit tra i cantanti.

Appuntamento a domenica 12 maggio per la semifinale del programma.