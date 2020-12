Afterglow è la prima canzone pubblicata da Ed Sheeran in oltre un anno. È confermato che “Afterglow” non sarà presente nei suoi prossimi album. La canzone è una dolce ballata acustica su sua moglie, Cherry Seaborn Sheeran. Nella canzone, Ed parla di vivere il momento con lei con cui vuole stare per tutti i giorni della sua vita. La cover del brano è un dipinto che Ed ha fatto dopo il Divide Tour. Dopo il tour, Ed ha pubblicato le foto del dipinto su Instagram. View this post on Instagram A post shared by Ed Sheeran (@teddysphotos) Qui sotto potete ascoltare il pezzo, a seguire testo e traduzione. Ed Sheeran, Afterglow, Lyrics

[Intro]

One, two

[Verse 1]

Stop the clocks, it’s amazing

You should see the way the light dances off your head

A million colours of hazel, golden and red

Saturday morning is fading

The sun’s reflected by the coffee in your hand

My eyes are caught in your gaze all over again

[Pre-Chorus]

We were love drunk, waiting on a miracle

Trying to find ourselves in the winter snow

So alone in love like the world had disappeared

Oh, I won’t be silent and I won’t let go

I will hold on tighter ‘til the afterglow

And we’ll burn so bright ‘til the darkness softly clears

[Chorus]

Oh, I will hold on to the afterglow

Oh, I will hold on to the afterglow

[Verse 2]

The weather outside’s changing

The leaves are buried under six inches of white

The radio is playing, Iron & Wine

This is a new dimension

This is a level where we’re losing track of time

I’m holding nothing against it, except you and I

[Pre-Chorus]

We were love drunk, waiting on a miracle

Trying to find ourselves in the winter snow

So alone in love like the world had disappeared

Oh, I won’t be silent and I won’t let go

I will hold on tighter ‘til the afterglow

And we’ll burn so bright ‘til the darkness softly clears

[Chorus]

Oh, I will hold on to the afterglow

Oh, I will hold on to the afterglow

Oh, I will hold on to the afterglow

Ed Sheeran, Afterglow, Traduzione

Uno, due

Ferma gli orologi, è fantastico

Dovresti vedere il modo in cui la luce danza sulla tua testa

Un milione di colori di nocciola, oro e rosso

Il sabato mattina sta svanendo

Il sole è riflesso dal caffè che hai in mano

I miei occhi sono di nuovo catturati nel tuo sguardo

Eravamo ubriachi d’amore, in attesa di un miracolo

Cercando di ritrovarci nella neve invernale

Così solo innamorato come se il mondo fosse scomparso

Oh, non starò in silenzio e non lascerò andare

Terrò stretto fino al bagliore

E bruceremo così intensamente finché l’oscurità non si schiarirà dolcemente

Oh, terrò il bagliore residuo

Oh, terrò il bagliore residuo

Il tempo fuori sta cambiando

Le foglie sono sepolte sotto sei pollici di bianco

La radio sta suonando, Iron & Wine

Questa è una nuova dimensione

Questo è un livello in cui stiamo perdendo la cognizione del tempo

Non ho nulla in contrario, tranne te e io

Eravamo ubriachi d’amore, in attesa di un miracolo

Cercando di ritrovarci nella neve invernale

Così solo innamorato come se il mondo fosse scomparso

Oh, non starò in silenzio e non lascerò andare

Terrò stretto fino al bagliore

E bruceremo così intensamente finché l’oscurità non si schiarirà dolcemente

Oh, terrò il bagliore residuo

Oh, terrò il bagliore residuo

Oh, terrò il bagliore residuo