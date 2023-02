Azzurro di Adriano Celentano è senza dubbio una delle canzoni italiane più famose al mondo, un successo planetario paragonabile soltanto a Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. Inciso nel 1968 e pubblicato dall’etichetta discografica Clan Celentano, il brano ha debuttato nel settimo album in studio del Molleggiato, Azzurro/Una carezza in un pugno.

Il successo di Azzurro è stato immediato. Il 33 giri è rimasto in vetta alla classifica italiana per mesi dopo la sua uscita e a fine anno risultò il singolo più venduto del 1968. Ottimo successo anche in Austria, dove il singolo restò in classifica per 24 settimane arrivano a toccare la prima posizione.

A contribuire all’enorme successo di Azzurro furono anche tantissime cover realizzate negli anni da artisti come Mina, Renzo Arbore e i Ricchi e Poveri, ma furono tante anche versioni tradotte in altre lingue, dal tedesco al francese, passando per l’inglese, l’ungherese e l’ebraico.

Adriano Celentano, Azzurro: autori e significato canzone

Azzurro non è stata scritta da Adriano Celentano, solo interprete in questo caso. Il brano è stato firmato da Vito Pallavicini e Paolo Conte, rispettivamente come paroliere e come musicista. Anni dopo Paolo Conte incise anche una propria versione del famoso brano.

Il significato del brano è posto detto: un uomo osserva il mondo dalla sua solitudine dopo che il proprio interesse amoroso è partito per il mare lasciandolo da solo in città.

Azzurro: ascolta la canzone

Il brano è presente su tutte le principali piattaforme di streaming, a cominciare da Spotify dove vanta oltre 33 milioni di ascolti. Potete ascoltarlo cliccando qui sotto:

Adriano Celentano, Azzurro: il testo della canzone

Cerco l’estate tutto l’anno

E all’improvviso eccola qua

Lei è partita per le spiagge

E sono solo quassù in città

Sento fischiare sopra i tetti

Un aeroplano che se ne va

Azzurro

Il pomeriggio è troppo azzurro

E lungo per me

Mi accorgo

Di non avere più risorse

Senza di te

E allora

Io quasi quasi prendo il treno

E vengo, vengo da te

Il treno dei desideri

Nei miei pensieri all’incontrario va

Sembra quand’ero all’oratorio

Con tanto sole, tanti anni fa

Quelle domeniche da solo

In un cortile, a passeggiar

Ora mi annoio più di allora

Neanche un prete per chiacchierar

Azzurro

Il pomeriggio è troppo azzurro

E lungo per me

Mi accorgo

Di non avere più risorse

Senza di te

E allora

Io quasi quasi prendo il treno

E vengo, vengo da te

Il treno dei desideri

Nei miei pensieri all’incontrario va

Cerco un po’ d’Africa in giardino

Tra l’oleandro e il baobab

Come facevo da bambino

Ma qui c’è gente, non si può più

Stanno innaffiando le tue rose

Non c’è il leone, chissà dov’è

Azzurro

Il pomeriggio è troppo azzurro

E lungo per me

Mi accorgo

Di non avere più risorse

Senza di te

E allora

Io quasi quasi prendo il treno

E vengo, vengo da te

Ma il treno dei desideri

Nei miei pensieri all’incontrario va

Azzurro

Il pomeriggio è troppo azzurro

E lungo per me

Mi accorgo

Di non avere più risorse