Ayle potrà rientrare ad Amici 23? L’interrogativo è aperto dopo la decisione del giovane concorrente di abbandonare il programma e poi pentirsene poco dopo, chiedendo alla produzione di ritornare a fare parte del talent show. Nel daytime è stato chiesto ai suoi compagni un parere. Inizialmente in molti si erano espressi positivamente su una nuova possibilità ma, successivamente, solo in 2 si sono dimostrati favorevoli ad un ritorno in gara. Per quanto riguarda gli insegnanti, solo Lorella Cuccarini ha sottolineato la necessità di accogliere un allievo e non di rifiutarlo. Alessandra Celentano, Emanuel Lo, Raimondo Todaro e Rudy Zerbi, invece, hanno espresso la loro contrarietà in merito. La scelta finale, però, spetta solo ad Anna Pettinelli, l’insegnante che ha sempre seguito Ayle nel suo percorso ad Amici 23.

“Io ho sentito quello che avete detto, legittimo e comprensibile se non aveste passato ore e ore che ho passato io con Ayle. Lui è un ragazzo che ha delle difficoltà concrete, non di malanimo o svogliatezza perché ultimo in classifico. Lui non ha gli strumenti per farlo. Ho vissuto con lui le ultime ore prima di prendere questa decisione, un senso di malessere e sconfitta che ho percepito fisicamente. Questo ragazzo ha delle difficoltà e trovo che tutti noi possiamo aiutarlo a superarle”

Dopo aver espresso questo parere, di fronte alla maggioranza di opinioni negative, Anna Pettinelli prende la sua decisione.

“Mi pare che siamo 4 contro 25, in questa maniera. Facile cambiare opinione sulla pelle degli altri, mi prendo la responsabilità di questa decisione. Credo che Ayle rientrando sarà un soldatino, se non lo fosse sarà la prima a mandarlo a casa. Non me la sento di condannarlo. Sono convinta di dargli l’ultima chance, non si può non dare una possibilità ad una persona come Ayle. Sento di volergli dare una mano, poi vedremo come vanno le cose”

Rudy Zerbi evidenzia come i ragazzi che vivono con Ayle con lui lo conoscano molto meglio:

“Riconosco ai ragazzi l’intelligenza e la maturità di aver cambiato idea. Mi complimento con tutti perché è coerente con tutto quello che hanno sentito”

Ayle rientra in aula dopo essere staro riammesso e incontra la sua insegnante.

“Ti ho ascoltata solo quando me ne sono andato. Ho iniziato a riflettere, che non posso arrivare a tutti. Ho letto dei messaggi che mi hanno mandato, di persone che mi apprezzano e mi vogliono bene. Ho pensato che potesse essere la cosa più stupida che potessi fare, non volevo perdere un treno importante. Se riesco ad arrivare alla fine, allora ho vinto. Sono convinto che posso cambiare solo così. Ho fatto una str*nzata”

Anna Pettinelli è diretta con lui:

“Mi devi dare una dimostrazione di enorme fermezza d’ora in poi”.

Rientrato nella casetta, trova un clima freddo da parte dei compagni, seccati anche dal continuo sorriso del compagno. A prendere la parola è Holden che sottolinea come, alla fine, solo 2 volessero il suo rientro.

Solo Malia e Lucia hanno votato sì. E proprio Malia ha spiegato:

“Ho votato per il tuo rientro, forse sto rischiando il posto ma resto convinto della mia idea. Preferisco tu sia qui però sarebbe una delusione umana. Ci ho messo la mia vita per arrivare qua, non ti puoi buttare giù. Se tu credi che ci sarà qualcuno ad ascoltarti non sarà così. Che tua qui è una grazia, tu eri già fuori e sei rientrato. La vuoi portare a termine? Fai a vedere che io e Lucia non ci sbagliamo”.