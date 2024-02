Ayle può rientrare in gara ad Amici 23? Siamo rimasti appesi con questo interrogativo dopo il daytime del talent show di lunedì 12 febbraio. Il cantante, allievo della squadra di Anna Pettinelli, si è rivolto nuovamente alla sua insegnante per annunciarle la decisione di abbandonare il programma. Non è la prima volta per il giovane concorrente e, dopo un lungo confronto con la docente di canto che cercava di farlo ragionare, Ayle si è trovato di fronte ad una decisione da prendere ufficialmente:

“Vado“

Questa la sua scelta, presa e portata avanti nonostante i consigli dei suoi compagni di avventura e della stessa Anna Pettinelli. La durata di questa sua decisione? Più o meno da Natale a Santo Stefano. Già, perché una volta riaccompagnato a casa a Livorno da una macchina della produzione, Ayle ha cambiato idea e, nel cuore della notte, ha chiesto di poter tornare a fare parte del programma.

Ayle può tornare ad Amici 23? Il parere dei concorrenti e degli insegnanti

Maria De Filippi si collega con i concorrenti: “C’è stata l’uscita di Ayle, chiede di rientrare. Ieri sera all’una di notte ha iniziato a telefonare. Io vorrei avere il vostro parere. Vorrei chiedervelo in forma anonima, troverete dei foglietti con “Sì” e “No”. Voglio sapere solo il vostro parere”, indipendentemente quindi dalla decisione ufficiale sul suo rientro.

I professori sono stati chiamati in studio per discutere sull’eventuale rientro del concorrente. I ragazzi assistono al loro confronto. Anche in questo caso è Maria a parlare.

“Ha manifestato in più occasioni la difficoltà di rimanere nel programma per decidere di lasciare il programma. Anna ha vissuto più di voi tutto questo, insieme alla persona di riferimento che lavora per me. Questa situazione va avanti da circa 15 giorni. Nei fatti Ayle lascia il programma, all’una di notte chiama noi per rientrare. Siete qua per questo motivo. Abbiamo chiesto ai ragazzi un loro parere: 11 si sono espressi con un Sì, 6 per un No. Volevo sapere il vostro parere anche se la decisione finale spetta ad Anna che è l’insegnante di Ayle”.

Alessandra Celentano crede che non sia un atteggiamento costruttivo (“Mancanza di rispetto, giusto lasciare il posto a chi ci tiene. Per me assolutamente NO per rientrare”). Stesso parare per Raimondo Todaro (“Andremmo a creare un precedente ed è anche giusto per lui che sia così”). Terzo parere simile da parte di Emanuel Lo. Per Lorella Cuccarini, la richiesta di Ayle va accolta: “Va abbracciato e non escluso, se devesse accadere ancora non sarei più disponibile per rispetto anche agli altri”.

Rudy Zerbi è convinto che la sua difficoltà sia legata solo a quando le cose per lui vanno male. E aggiunge:

“Ci sono regole che devono essere seguite per ogni disciplina. Per me è fondamentale. L’eventuale ingresso in una fase così vicina al serale, toglierebbe una possibilità a chi queste regole le segue e le rispetta dall’inizio. Nel momento in cui dovesse rientrare, gli dai la maglia del serale?”

La decisione finale spetta, però, ad Anna Pettinelli.

“Io ho sentito quello che avete detto, legittimo e comprensibile se non aveste passato ore e ore che ho passato io con Ayle. Lui è un ragazzo che ha delle difficoltà concrete, non di malanimo o svogliatezza perché ultimo in classifico. Lui non ha gli strumenti per farlo. Ho vissuto con lui le ultime ore prima di prendere questa decisione, un senso di malessere e sconfitta che ho percepito fisicamente. Questo ragazzo ha delle difficoltà e trovo che tutti noi possiamo aiutarlo a superarle”

Rudy invita la collega a togliere una maglia ad una sua cantante per darla ad Ayle, in vista del serale. Per la Celentano non è istruttivo. La Pettinelli insiste:

“C’è metodo per ognuno di loro, sono metodi diversi”

“Ma la regole sono uguali per tutti, una volta qui dentro!” ribatte Zerbi. “Se lo fai entrare e poi lo elimini a tre settimane prima del serale, allora tu sei finta!“.

Ayle chiedeva il riscaldamento vocale che gli era stato tolto per un provvedimento disciplinare. Ma non si presenta perché “non si sente pronto” per le stesse difficoltà di cui parla Anna, spiega Maria De Filippi in collegamento.

I ragazzi chiedono di poter vorare nuovamente mentre ascoltano i professori discutere tra di loro. E i voti sono cambiati: da 11 favorevoli e 6 no, ci sono 2 Sì e 15 No per il suo ritorno nella scuola. La decisione finale spetta ad Anna Pettinelli:

“Mi dispiace che i ragazzi abbiano cambiato parere ma, evidentemente, siccome non lo hanno capito nemmeno loro, rivedendo il lui una voglia di non fare. Mi pare che siamo 4 contro 25 in questa maniera…” evidenzia l’insegnante prima di prendere una decisione.

Decisione che non viene svelata oggi ma rimandata al daytime di Amici 23 in onda mercoledì 14 febbraio.