Avril Lavigne si esibirà oggi, 23 aprile 2023, alla Kioene Arena a Padova, con una tappa del suo Love Sux tour. Durante il concerto, si potranno ascoltare i più grandi successi della sua carriera (dall’esordio di Complicated alla ballad When you’re gone) fino ai pezzi più recenti inclusi nel suo ultimo disco, Love Sux, pubblicato il 25 febbraio 2023. A seguire tutte le informazioni sulla scaletta del concerto e sui biglietti ancora disponibili.

Avril Lavigne a Padova, la scaletta del concerto

Bad Reputation (Joan Jett song)

Bite Me

What the Hell

Here’s to Never Growing Up

Complicated

When You’re Gone

Wish You Were Here

My Happy Ending

I’m a Mess

All the Small Things (blink‐182 cover)

Hello Kitty

Love Sux

Girlfriend

Love It When You Hate Me

Sk8er Boi

Head Above Water

Avalanche

I’m With You

Avril Lavigne, biglietti 23 aprile 2023

Non è disponibile l’acquisto di biglietti per la data di stasera, 23 aprile, del concerto di Avril Lavigne a Padova.

Love Sux, l’album che ha ‘ispirato’ il tour

Il titolo del tour di Avril Lavigne prende il nome proprio dal suo ultimo disco, settimo lavoro rilasciato nella sua carriera. Lavigne ha lavorato a Love Sux con vari artisti tra cui Machine Gun Kelly, Blackbear e Mark Hoppus dei Blink-182 ed è stato preceduto da due singoli: “Bite Me” e “Love It When You Hate Me”. La critica ha commentato piuttosto favorevolmente il progetto che ha debuttato al numero 9 della Billboard 200 degli Stati Uniti con 30.000 unità di album, di cui 19.000 erano vendite di album puri. Un’edizione deluxe dell’album è stata rilasciata il 25 novembre 2022, dopo l’uscita del singolo “I’m a Mess”, una collaborazione con il cantante britannico Yungblud.

Per promuovere l’album, Lavigne ha intrapreso il Love Sux Tour, originariamente intitolato Bite Me Tour, nel 2022. La tappa europea era originariamente programmata per quell’anno fino a quando non è stata spostata al 2023 a causa della pandemia di COVID-19 in corso.

In Italia non è arrivato oltre alla 22esima posizione della classifica Fimi degli album più venduti.

Come arrivare alla Kioene Arena con i mezzi e in auto

Ecco, come riportato anche da Ticketone, le informazioni su come arrivare alla Kioene Arena di Padova.

In aereo

L’aeroporto più vicino è il “Marco Polo” di Venezia, dal quale si può raggiungere il PalaFabris in circa 40 minuti.

In treno

Stazione di Padova (fermata unica), autobus n. 18 nei giorni feriali, n. 14 nei festivi. Scendere alla fermata Palasport San Lazzaro.

In autobus

autobus n. 18 nei giorni feriali, n. 14 nei festivi. Scendere alla fermata Palasport San Lazzaro.

In auto

Il Kioene Arena è vicina al Casello di Padova Est (1 km) e al sistema di tangenziali di Padova. Uscita Padova Est dell’autostrada. Imboccare la tangenziale scegliendo la direzione “CASTELFRANCO” , dopo circa 500 m. prendere l’uscita 18. Alla rotonda proseguire e tornare verso l’autostrada. Tenersi sulla sinistra e seguire le indicazioni per Palasport San Lazzaro.