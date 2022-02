Avril Lavigne: Love Sux è il nuovo album

Avril Lavigne è pronta per tornare con un nuovo album. Il settimo album in studio della cantautrice rock canadese si intitola Love Sux e sarà disponibile a partire dal prossimo 25 febbraio. Love Sux sarà pubblicato su etichetta DTA Records, la label fondata da Travis Barker, il batterista dei Blink-182 con cui Avril Lavigne collaborò anche nel 2006, suonando la batteria per l’album The Best Damn Thing.

L’album, composto da 12 tracce, arriva a tre anni quasi esatti di distanza dall’ultimo album in studio, Head Above Water, da cui furono estratti i singoli Tell Me It’s Over, Dumb Blonde, I Fell in Love with the Devil, We Are Warriors e il singolo omonimo. Head Above Water, in Italia, raggiunse il sesto posto nella classifica degli album più venduti.

Love Sux, invece, è stato già anticipato da due singoli, Bite Me e Love It When You Hate Me.

Avril Lavigne – Love Sux: dichiarazioni ufficiali

Nelle dichiarazioni ufficiali, Avril Lavigne ha descritto quest’album come “il più rock e alternativo che abbia mai fatto” e il lavoro che desiderava da tempo realizzare.

La cantautrice canadese ha lavorato a Love Sux soprattutto durante il periodo del lockdown, aggiungendo di aver ritrovato l’entusiasmo degli esordi, durante la lavorazione.

Per quest’album, oltre che con Travis Barker, Avril Lavigne ha collaborato anche con il rapper Machine Gun Kelly e con Blackbear.

Love Sux: tracklist

1. Cannonball

2. Bois Lie (feat. Machine Gun Kelly)

3. Bite Me

4. Love It When You Hate Me (feat. blackbear)

5. Love Sux

6. Kiss Me Like The World Is Ending

7. Avalanche

8. Déjà Vu

9. F.U.

10. All I Wanted (feat. Mark Hoppus)

11. Dare To Love Me

12. Break Of A Heartache