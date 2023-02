Avril Lavigne e Mod Sun si sono lasciati?

Avril Lavigne e Mod Sun hanno interrotto la loro relazione? I rumors degli ultimi giorni sembrano diventare sempre più concreti. La conoscenza tra la Lavigne e Mod Sun, il cui vero nome è Derek Smith, è iniziata nel gennaio 2021. Poco dopo hanno pubblicato un singolo insieme intitolato “Flames“. Hanno iniziato a frequentarsi il mese dopo e successivamente si sono fidanzati, nell’aprile 2022.Nel suo ultimo album God Save the Teen, all’inizio di questo mese, ha inserito una traccia intitolata “Avril’s Song” e una collaborazione con lei, dal titolo “Shelter”. Il rocker, in una recente intervista, aveva descritto “Avril’s Song” come “oscura e dolce allo stesso tempo”, sottolineando come i suoi testi fossero “una metafora totale” di come era stato influenzato dalla relazione:

“Ho trovato una tale partner in questo mondo per attraversare il caos che la vita ti dà… Ho trovato quella persona. Sono con una vera donna adulta e mi rende una persona migliore.”

Eppure, a meno di un anno dal fidanzamento ufficiale, la coppia non esisterebbe più. Una fonte affidabile ha raccontato a People:

“Avril e Mod Sun si sono presi e lasciati negli ultimi due mesi, ma non stanno più insieme come coppia”

I due sono stati visti insieme per l’ultima volta in pubblico a un evento pre-Grammy con ospiti Julie Greenwald e Craig Kallman, a Los Angeles. Da allora, nessuna altra occasione di vederli insieme.

La stampa, poi, si era sbizzarrita indicando Tyga come un possibile nuovo compagno di Avril lavigne, per uno scatto dove i due si abbracciavano. Ma. in realtà, sarebbe solo semplice amicizia:

“Avril e Tyga sono sinceramente amici e niente di più. Non c’erano assolutamente terze parti coinvolte nella separazione”

Anche TMZ, in queste ore, ha confermato la fine della relazione tra i due, sottolineando come non siano coinvolte terze persone e non ci siano stati tradimenti tra Avril Lavigne e Mod Sun che, comunque, al momento, non hanno ancora voluto confermare o smentire l’indiscrezione.