Dopo l’esordio a Padova, seconda data, questa a volta a Milano, per Avril Lavigne, attesa stasera, 24 aprile 2023, al Forum di Assago, con una nuova tappa del suo “Love Sux” tour, serie di concerti legati alla pubblicazione dell’omonimo album del 2022. Durante il live, la cantante interpreterà i suoi più noti successi -dalle prime hit degli esordi fino ai pezzi più recenti- accompagnando il pubblico in questi vent’anni di carriera. A seguire, tutte le informazioni sulla scaletta del concerto e le informazioni sui biglietti.

Avril Lavigne, Milano, 24 aprile 2023, Forum di Assago, la scaletta

Ecco la scaletta del concerto di Avril Lavigne a Milano in programma lunedì 24 aprile 2023 a partire dalle 21. Qui sotto l’ordine di esecuzione dei brani.

Bad Reputation (Joan Jett song)

Bite Me

What the Hell

Here’s to Never Growing Up

Complicated

When You’re Gone

Wish You Were Here

My Happy Ending

I’m a Mess

All the Small Things (blink‐182 cover)

Hello Kitty

Love Sux

Girlfriend

Love It When You Hate Me

Sk8er Boi

Head Above Water

Avalanche

I’m With You

Avril Lavigne, Milano, biglietti 24 aprile 2023

Il concerto di Avril Lavigne a Milano è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 24 aprile 2023 al Forum di Assago.

Forum di Assago, Milano, Come arrivare in auto e con i mezzi

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.