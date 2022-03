Harry Styles ha annunciato il suo nuovo disco, Harry’s House, in uscita il 20 maggio 2022. Dopo mesi di attesa e rumors sull’annunciato comeback del cantante inglese, proprio lui ha svelato titolo e data d’uscita del suo prossimo progetto di inediti, attraverso un breve teaser video su YouTube.

Clicca qui per vedere la clip.

Si sa ancora poco sull’album: saranno inserite 13 nuove tracce e la presunta copertina dell’album, che vede la superstar del pop che si gratta il mento in piedi sul soffitto di un soggiorno capovolto. Un divano e un comodino sopra di lui, ai suoi piedi un lampadario.

La notizia dell’album non è del tutto inaspettata, poiché si diceva che Styles avesse nuova musica da promuovere prima di salire sul palco come headliner del festival Coachella il 15 e 22 aprile.

Poche settimane fa, era emersa un’indiscrezione molto interessante. A febbraio, infatti, Harry Styles era stato avvistato mentre girava un video musicale per le strade del centro di Londra, sdraiato su un letto gigante che veniva trascinato davanti a Buckingham Palace. Quel che è certo è il rilascio -a breve- del primo singolo che anticiperà il nuovo disco dell’ex leader dei One Direction.

Prima di “Harry’s House”, nel 2019 aveva pubblicato “Fine Line”. Il disco venne rilasciato a dicembre e riuscì a sfornare una serie di singoli di successo che hanno monopolizzato la radio e le classifiche.

“Fine Line” ha generato due singoli che hanno raggiunto la top 10 della Billboard Hot 100, “Adore You”, che ha raggiunto il numero 6 ed è stato certificato quattro volte disco di platino, e “Watermelon Sugar”, che ha conquistato la prima posizione ed è stato certificato con cinque dischi di platino. Altri tre singoli (“Lights Up”, “Falling” e “Golden”) sono stati platino.

I progetti di un tour che accompagnasse il disco è però stato rimandato sempre a causa dalla pandemia. Ha concluso i suoi tre mesi di spettacoli con il “Love on Tour” negli Stati Uniti a novembre, con l’intenzione di portarla in Europa quest’estate e in America Centrale e Meridionale in autunno, dopo un’ultima una tantum negli Stati Uniti al Coachella.