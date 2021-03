Arisa si vuole bene e ha imparato a piacersi, come lei stesso racconta, su Instagram, in un recente post con alcuni scatti del suo sen0. La cantante, reduce dall’esperienza del Festival di Sanremo 2021 dove era in gara con il brano “Potevi fare di più”, ha mostrato alcuni scatti del suo corpo, spiegando quanto sia più semplice, per lei, oggi, piacersi, sentirsi amata e -giustamente- amarsi.

Quando ero piccola il mio sen0 era un grande problema. Stasera mi guardavo allo specchio e pensavo a quanto mi piace adesso. È meno tonico di quando avevo 20 anni, e ha qualche smagliatura che adesso trovo deliziosa. Ho incontrato un uomo capace di ripetermi che sono bella un milione di volte al giorno e ho imparato dalla mia storia precedente che i complimenti non vanno rifiutati. In più Andrea adora la mia pancia, e quando sto per incazzarmi mi fa ridere. Ho bisogno di qualcuno che mi faccia sentire bella perché mi affranca del dubbio di non esserlo, ed è un problema in meno. Sentirmi apposto mi fa sentire più sicura di amarmi e di amare. Tutto il contrario di ciò che ci raccontiamo . E non parlo solo di un ipotetico partner.

Tempo bello da passare con le amiche , persone di famiglia, gente con cui ci si trova bene.

Il tempo che stringe, abbine cura. C’è tanto da vivere. Vi piacciono le mie tett*?

E’ questo uno degli elementi di Arisa che maggiormente hanno caratterizzato la sua personalità e le hanno permesso di identificarsi sempre di più da molte persone. Un’artista che si racconta, che vuole farlo attraverso le canzoni ma anche con i suoi pensieri. Fragilità passate e insicurezze nelle quali molti di noi si ritrovano, si rispecchiano o si rivedono. Il volersi bene, il piacersi, quel messaggio di “body positive” che è sempre più necessario fare nostro.

Tante volte non ci piacciamo, molte altre ci sentiamo in un corpo che vorremmo differente. Ma crescendo, ci si accetta. Ci si deve volere più bene, ci si deve piacere. Passaggi e momenti molto comuni che anche Arisa ha voglia -e il diritto- di raccontare.

Già mesi fa, Arisa aveva condiviso un altro scatto, al mare, come invito ad amare se stessi, sempre e comunque: