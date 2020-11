Anticipato una settimana prima dell’omonimo singolo, venerdì 30 ottobre è stato pubblicato “Positions“, il nuovo album di Ariana Grande. Il disco contiene 14 tracce inedite e ha già conquistato i primi posti nelle classifiche internazionali, a poche ore dal rilascio.

E come ha reagito la critica al primo ascolto del progetto? Vi riportiamo alcune recensioni.

Sputnikmusic: La Grande ha troppo talento per creare album pop dimenticabili, quindi speriamo che riprenda presto l’equilibrio.

The Indipendent (Uk): Nonostante non sia mai stato più libera come artista, c’è una sicurezza in Positions ed è che solo occasionalmente decolla.

The Guardian: Positions si preoccupa di professionalità raffinata, non di eccitazione che accelera il polso.

Slant Magazine: Data la scarsità di tracce uptempo nell’ultimo album di Grande, il microhouse “Motive” con Doja Cat, e “Love Language” sono un gradito cambio di ritmo. Troppe delle canzoni di Positions, tuttavia, si basano sulla stessa trap-pop midtempo che ha popolato i due precedenti lavori della Grande, in particolare Thank U, Next. Quello che una volta sembrava rinfrescante nel suo minimalismo sta rapidamente iniziando a sembrare inconsistente.

The Telegraph (Uk): Positions non è così immediato rispetto al lavoro discografico per cui Ariana è nota, anche se troverà molti fan. Non ci sono hit brillanti, nessun ritornello ovvio e troppe parole stipate in 14 canzoni relativamente brevi e volte monotone. Ma esplora nuovi territori per la cantante: nuove relazioni, un nuovo sound, un nuovo senso di sé.

Spin: Positions è meno accattivante di Thank U, Next e Sweetener, entrambe più complete e non ignorabili. Ma per un album che nessuno sapeva sarebbe arrivato fino a due settimane fa, è più che adeguato.

NME: È un ascolto piacevole, ma sembra strano se paragonato al contenuto dei testi che oscilla tra la sfacciata vulnerabilità e la festa a tutto campo, chiedendo qualcosa di più. Come introduzione alla prossima era della carriera della Grande, è solido, ma non si può fare a meno di sentire che manca un po ‘del suo marchio di fabbrica.

Beats per minute: La mancanza di grinta, grunge o viscosità mantiene Positions distante dall’ascoltatore, seduto lontano, da qualche parte nell’oscurità.

The A.V. Club: Positions non è un album perfetto (e tutt’altro che un classico istantaneo sulla scia di Sweetener o Thank U, Next), ma l’LP è un trampolino di lancio più che degno per qualunque cosa succederà all’artista.

Rolling Stone: Positions rappresenta una crescita minore, una forza maggiore e un solido passo avanti nella giusta direzione per una delle star più eccitanti del pop.

Pitchfork: Positions non amplia il sound della Grande come hanno fatto i suoi ultimi album, e non è sostenuto da un inno eroico, come “No Tears left to cry”, o guidate da una missione specifica, come “Thank U, Next” onorato dalla sua storia di relazioni. Il disco risuona in parte perché si restringe sul sentiero traballante della supplica contro se stessa e la contrattazione della guarigione.

Clash Music: Sebbene l’album sia praticamente lontano dai suoi soliti momenti pop più importanti è più rinfrescante in questo modo, Positions ha più un’atmosfera di unità connettiva rispetto a gran parte del suo lavoro precedente. Dopotutto, Grande è sempre stata un’artista di album.

The line of best fit: Mentre Thank U, Next è probabilmente il suo miglior lavoro – e probabilmente rimarrà così per sempre – Positions è il lavoro più spensierato, più giocoso e maturo della Grande fino ad oggi.

Exclaim: Il disco ha accenni di musica classica e R&B, elementi fondamentali del lavoro precedente della Grande. Canzoni come la title track e “Love language” si intrecciano in archi orchestrali, violini e contrasti orecchiabili per elevare l’esperienza di ascolto, mescolando senza sforzo questi generi contrastanti per mantenere il suo suono pop distintivo.

