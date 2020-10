Venerdì è uscito Positions, il nuovo singolo di Ariana Grande che anticipa la pubblicazione del nuovo omonimo album, disponibile dal 30 ottobre 2020.

Nelle scorse ore la cantante ha condiviso, via social, i titoli delle canzoni (e collaborazioni) presenti.

Doja Cat (in “Motive”), The Weeknd (“Off the Table”) e Ty Dolla $ ign (“Safety Net”) prestano la loro voce a Positions, che porta anche brani come “Shut Up” e il titolo ” 34 + 35, “più”My hair “,” Nasty “,” POV “e altro. Positions ha un totale di 14 canzoni.

A seguire, ecco tutti i titoli della tracklist.

1. “Shut Up”

2. “34+35”

3. “Motive” feat. Doja Cat

4. “Just Like Magic”

5. “Off the Table” feat. The Weeknd

6. “Six Thirty”

7. “Safety Net” feat. Ty Dolla $ign

8. “My Hair”

9. “Nasty”

10. “West Side”

11. “Love Language”

12. “Positions”

13. “Obvious”

14. “POV”

L’ultimo disco di Ariana Grande, Thank U, Next è uscito a febbraio 2019.

È stato nominato come album dell’anno e miglior album pop vocale ai Grammy 2020 ma ha perso, battuta da When We All Fall Asleep, Where Do We Go? di Billie Eilish. Thank U, Next è stato indicato da Billboard e Rolling Stone come migliore disco del 2019.

Thank U, Next, 7 Rings e Break Up with Your Girlfriend, I’m Bored sono i tre singoli estratti dall’album.

Venerdì 30 ottobre uscirà, invece, Positions, il nuovo disco anticipato da un altro pezzo, secondo quanto vociferato nelle ultime ore, My hair, disponibile da lunedì 26 ottobre.

Nel video ufficiale che accompagna il nuovo singolo, Positions, Ariana Grande veste i panni del Presidente degli Stati Uniti d’America, a pochi giorni di distanza dalle elezioni Usa che vedono scontrarsi Joe Biden e Donald Trump.