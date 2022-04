Apatico segna il ritorno di Matteo Romano dopo il successo avuto al Festival di Sanremo 2022 con Virale, certificato disco d’oro. Il brano sarà disponibile in radio, streaming e in download digitale a partire da venerdì 22 aprile 2022.

Matteo Romano, Apatico, Significato canzone

Ecco di cosa parla il brano, come raccontato dallo stesso cantante:

“Apatico è un brano che parla tanto di me. Racconta di come mi sento nel momento in cui sono sopraffatto dalle mie emozioni o da una situazione che mi mette in difficoltà. Sono una persona a volte poco introspettiva e ho difficoltà ad ascoltarmi e a leggere i miei sentimenti.

L’idea per questa canzone ci è venuta in una giornata d’Estate in cui ero in studio con Adel e Scirè, dopo aver raccontato che per prendermi in giro i miei amici mi definiscono sempre “l’apatico del gruppo”.

Apatico, Ascolta la canzone

Matteo Romano, Apatico, Testo canzone

I successi da “Concedimi” nel 2022

Durante il primo lockdown a marzo 2020, Matteo inizia a pubblicare cover sui social network e su TikTok. Pubblica anche un pezzo di “Concedimi”, brano che diventerà il suo primo inedito, riscuotendo enorme successo. L’avventura musicale inizia, ufficialmente, nel novembre 2020 con l’uscita di “Concedimi” che nel giro di un anno gli ha regalato prima un disco d’Oro, poi un platino fino ad arrivare a conquistare un doppio platino.

A “Concedimi” (che ad oggi ha totalizzato oltre 35 milioni di stream e oltre 16 milioni di visualizzazioni) segue l’uscita nel marzo 2021 di “Casa di Specchi” . Segue, poi, “Testa e croce”, il terzo inedito pubblicato da Matteo nell’autunno 2021 che gli regala prima la partecipazione a Sanremo Giovani e poi la vittoria che gli permette di raggiungere a febbraio 2022 il prestigioso palco del Teatro Ariston con “Virale” che si classifica alla 11ma posizione.

E da venerdì 22 aprile 2022 ecco un altro tassello della sua carriera discografica con “Apatico”.