Virale è il brano con il quale Matteo Romano parteciperà al Festival di Sanremo 2022, che andrà in onda su Rai 1, dal 1° al 5 febbraio, in prima serata.

La canzone porta la firma di Matteo Romano, Dardust, Alessandro La Cava e Federico Rossi, ex componente del duo Benji & Fede.

Nel testo della canzone, Matteo Romano paragona l’amore, un sentimento poco razionale e difficilmente spiegabile, agli algoritmi di un social network, altrettanto difficili da capire.

Con questo testo, il cantante ha voluto descrivere un amore che riesce a resistere ai momenti di alti e bassi e ai litigi perché il sentimento tra le due persone, ormai, è diffuso, è diventato “virale”, utilizzando una parola ormai entrata nel gergo comune e che fa riferimento, appunto, ai nuovi mezzi di comunicazione:

Virale parla dell’amore dopo un litigio e di un litigio dopo l’amore, ovvero parla di un sentimento che si diffonde velocemente e in modo totalizzante, che è un po’ come una canzone che ti entra in testa e non riesci a toglierla, è martellante. Per quanto ci siano alti e bassi, ti rimane comunque. Nonostante ci sia il bene e il male in qualsiasi relazione, c’è sempre qualcosa che rimane, è pancia, è una cosa che non è spiegabile e non è razionale. È come gli algoritmi di Tik Tok, che non si possono controllare e nel momento in cui un brano entra nell’algoritmo e diventa virale, lo diventa di per sé, così un sentimento per una persona volente o nolente”. (dichiarazioni rilasciate dal cantante a Il Corriere della Sera, ndr).