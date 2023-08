Continua il periodo d’oro di Annalisa. Tre dischi di platino con “Mon amour” e due dischi di platino per “Disco Paradise” cantata insieme a Fedez e J-Ax e tra i tormentoni dell’estate 2023. A queste notizie, si aggiunge un altro aggiornamento che riempirà di gioia la cantante: il concerto del 4 novembre al Forum di Assago è sold out. Nessun biglietto più disponibile per uno show unico in cui il pubblico potrà cantare e ballare le hit di Annalisa assistendo ad uno spettacolo esclusivo, un’anteprima del suo prossimo e primo tour nei palasport.

Al Forum, Annalisa tornerà nel 2024 per il suo primo tour nei palasport d’Italia “Tutti nel vortice Palasport” che ad aprile 2024 toccherà, oltre Milano anche Firenze, Bari, Napoli, Padova E Roma. Queste le parole della cantante:

“Ripenso a tutti questi anni passati a suonare ovunque. I mesi interi in cameretta, e poi nelle cantine a provare e riprovare, e poi i primi live, le prime canzoni scritte di notte, e poi i concorsi, Amici, e poi il lavoro certosino e paziente che abbiamo fatto tutti insieme, mattone dopo mattone, con la mia squadra e con voi, che mi avete sempre accompagnata da vicino o da lontano, anche quando sopra e sotto il palco eravamo solo qualche decina.E adesso siamo arrivati qui, tutti insieme in questo vortice. Mi sento il cuore scoppiare. IL FORUM È UFFICIALMENTE SOLD OUT E vi prometto che lo tireremo giù”

Queste tutte le date del TUTTI NEL VORTICE PALASPORT organizzato e prodotto da Friends & Partners:

6 aprile 2024 @FIRENZE – Mandela Forum

10 aprile 2024 @MILANO – Mediolanum Forum (Assago)

12 aprile 2024 @BARI – Palaflorio

13 aprile 2024 @NAPOLI – Palapartenope

19 aprile 2024 @PADOVA – Gran Teatro Geox

21 aprile 2024 @ROMA – Palazzo dello Sport

Annalisa, il nuovo album esce nell’autunno 2023

Annalisa ha anche annunciato la pubblicazione del suo nuovo, atteso, album. Il titolo è “E poi siamo finiti nel vortice” e il rilascio del disco è previsto per l’autunno 2023. Ad anticipare l’uscita del progetto discografico ci sarà un nuovo singolo, atteso prossimamente.