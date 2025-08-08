Annalisa e i suoi primi quarant’anni. Gli esordi, la carriera, i successi, marito, tutto su di lei.

Il 5 agosto Annalisa ha compiuto 40 anni, un traguardo importante per una delle cantanti che da anni domina il panorama musicale italiano. La sua carriera potremmo dire che non sia decollata subito, c’è voluto del tempo prima che l’ex concorrente di Amici diventasse una vera pop star nostrana.

Dagli esordi, al rifiuto a X Factor, fino al matrimonio, tutto quello che c’è da sapere su Annalisa, cantante amatissima che è riuscita quasi a conquistare il podio di Amici, arrivando seconda dopo Virgilio. Diverse le partecipazioni al Festival di Sanremo e poi il successo strepitoso arrivato dopo l’uscita del singolo Bellissima, che ha dominato le classifiche per lungo tempo.

Annalisa, dalla partecipazione ad Amici al successo: tutto quello che si deve sapere

Annalisa ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica nel lontano 2004, ma la notorietà è arrivata senza ombra di dubbio con la partecipazione ad Amici nel 2011. Laureata in Fisica all’Università degli Studi di Torino, la sua carriera è stata letteralmente un crescendo di successi.

La cantante è stata spesso al centro dell’attenzione del gossip per la sua vita sentimentale, ai tempi del talent show di Maria De Filippi ha avuto una storia con il collega ballerino Riccardo Riccio. Successivamente ha avuto una breve frequentazione con David Simonetta, autore e produttore discografico, con il quale oggi ha un ottimo rapporto. Poi ha avuto una storia con il produttore teatrale Niccolò Petitto e nel 2020 ha conosciuto il manager Francesco Muglia, con cui è convolata a nozze nel 2023. Un matrimonio riservatissimo celebrato in due diverse date, dove chiaramente tra gli invitati non poteva mancare Maria De Filippi.

Annalisa è riservatissima per ciò che riguarda la sua vita privata, non ama parlarne e quando le vengono fatte domande che secondo lei esulano dalla sua carriera e dal suo personaggio, è capitato che abbia risposto a tono. Nel corso della sua carriera Annalisa ha partecipato a diversi Festival di Sanremo, la prima volta che è arrivata all’Ariston è stata nel 2013, poi di nuovo nel 2015, nel 2016, nel 2018, nel 2021 e infine nel 2024.

La cantante ha collaborato con tantissimi artisti con canzoni che hanno dominato le vette delle classifiche. Da Fedez a Maschio, sono diversi i colleghi con cui ha cantato e adesso pare stia facendo qualcosa con Marco Mengoni. Lei e il cantante sono stati avvistati a Piazza San Marco a Venezia di notte, in quello che sembrava essere un set. Negli ultimi anni diverse volte si è vociferato di presunte gravidanze, ma Annalisa non ha figli, sebbene pare che ne voglia, come lei stessa ha raccontato tempo fa in un’intervista a Vanity Fair.

Nel corso degli anni anche lo stile di Annalisa ha avuto un notevole cambiamento, da quando ha partecipato ad Amici ad oggi è senza ombra di dubbio molto cambiata, negli ultimi tempi sfoggia dei look molto più sensuali rispetto al passato, uno dei suoi tratti distintivi sono le gambe scoperte con stivali alti fino a sopra il ginocchio.