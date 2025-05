Annalisa, quanto guadagna la cantante: le cifre e il patrimonio

Voce singolare e intensa, Annalisa è tra le cantanti più brave della musica italiana. Dal debutto ad Amici nel 2011 ad oggi ha seguito un percorso di crescita professionale stimabile, che le ha fatto esplorare generi diversi, e l’ha resa un’artista eclettica e versatile. Al suo attivo ha diverse hit di successo e vanta collaborazioni con musicisti e cantanti di spessore. Annalisa ha anche partecipato più volte al Festival di Sanremo, non ha vinto ma ha conquistato l’attenzione del pubblico.

Negli ultimi anni è stata definita più volte la regina dei tormentoni estivi, le sue canzoni hanno infatti conquistato un successo inaspettato. Il titolo tuttavia non sminuisce il suo talento. Lo scorso 8 Maggio è uscito il suo nuovo singolo, Maschio, che fa parte di Capitolo I. Lavoro che annuncia anche una serie di live programmati fino a Dicembre. La cantante è musicalmente molto attiva e i fan ne sono contenti di vederla spesso esibirsi. Il nuovo lavoro, come sempre, è corredato anche da un cambio d’immagine, molto curato, a cui l’ex allieva di Amici tiene particolarmente.

Certo è che l’artista è un fiume in piena, i suoi progetti seguono sempre una determinato percorso e questo le permette di calcare in modo costante l’onda del successo. In molti si chiedono quanto guadagna Annalisa e a quanto ammonta il suo patrimonio. Ad oggi ha venduto oltre due milioni di dischi, e ha ricevuto ben quattro candidature nel 2013 ai World Music Awards, ha anche debuttato in Spagna, e ha al suo attivo il terzo posto al Festival di Sanremo 2018. Con il nuovo singolo la cantante è prossima a conquistare nuovi record e ad aumentare di molto i suoi guadagni.

Annalisa, tutto sul suo patrimonio e guadagni

Definire in modo preciso a quanto ammonta il patrimonio di Annalisa non è facile. Vista anche la sua popolarità sui social, dov’è molto attiva, la cantante negli ultimi anni ha ottenuto utili rilevanti anche dalle varie piattaforme presenti in rete. Dagli 8 album pubblicati fino ad oggi Annalisa avrebbe guadagnato almeno 100.000 euro per ogni disco edito.

A Sanremo 2024 avrebbe ricevuto un indennizzo di circa 53.000 euro: importo che si riferisce al progetto legato alla canzone. Annalisa avrebbe percepito circa 3 mila euro e 5 per la serata dei duetti. A ciò va aggiunto il post kermesse che origina una serie di presenze a eventi e ospitate quasi tutte redditizie per l’artista.

Maschio, il nuovo singolo di Annalisa conquista tutti

Il nuovo singolo di Annalisa, Maschio, ha avuto sin dal primo ascolto l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori. Scritto dalla cantautrice con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, è un brano dalle sonorità super moderne che si mixano a quelle degli anni ottanta. Esprime inoltre un volto alternativo dell’ex allieva di Amici che si è cimentata, ancora una volta, in modo totalitario in un nuovo progetto. ma soprattutto in una nuova versione di se come artista.

“Tramite Maschio mi osservo come dall’esterno ad interpretare quel ruolo e mi compiaccio nel prendere possesso di un nuovo corpo”., ha dichiarato Annalisa alla stampa. Il brano è parte di il Capitolo I: una nuova fase dell’artista che segna un rinnovato percorso tutto da scoprire. Cambiamento che si esprime in primis soprattutto nei live in programma a fine anno.