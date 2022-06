Anna e Marco è una canzone di Lucio Dalla, tratta dal disco “Lucio Dalla”, pubblicato nel 1979, Dentro all’album è presente anche il pezzo “L’anno che verrà”, uno dei classici della carriera del cantautore bolognese.

Lucio Dalla, Anna e Marco, Significato canzone

La canzona parla della storia d’amore tra Anna e Marco, coppia al centro di una visione pessimista del futuro e dei progetti. I due si incontrano in discoteca. Si sentono incompleti, sfiduciati ma “sono solo giovani” sottolinea il cantante, nel raccontare questo giovane amore appena nato. E il lieto fine è possibile (“Marco voleva andarsene lontano, Qualcuno li ha visti tornare, Tenendosi per mano”).

Anna e Marco, Ascolta la canzone

Qui sotto potete ascoltare “Anna e Marco” di Lucio Dalla:

Lucio Dalla, Anna e Marco, Testo canzone

Anna come sono tante

Anna permalosa

Anna bello sguardo

Sguardo che ogni giorno perde qualcosa

Se chiude gli occhi lei lo sa

Stella di periferia

Anna con le amiche

Anna che vorrebbe andar via

Marco grosse scarpe e poca carne

Marco cuore in allarme

Con sua madre e una sorella

Poca vita, sempre quella

Se chiude gli occhi lui lo sa

Lupo di periferia

Marco col branco

Marco che vorrebbe andar via

E la luna è una palla ed il cielo è un biliardo

Quante stelle nei flippers, sono più di un miliardo

Marco dentro a un bar non sa cosa farà

Poi c’è qualcuno che trova una moto e si può andare in città

Anna bello sguardo, non perde un ballo

Marco che a ballare sembra un cavallo

In un locale che è uno schifo

Poca gente che li guarda, c’è una checca che fa il tifo

Ma dimmi tu dove sarà

Dov’è la strada per le stelle

Mentre ballano

Si guardano e si scambiano la pelle e cominciano a volare

Con tre salti sono fuori dal locale

Con un’aria da commedia americana

Sta finendo anche questa settimana

Ma l’America è lontana

Dall’altra parte della luna

Che li guarda e anche se ride

A vederla mette quasi paura

E la luna, in silenzio, ora si avvicina

Con un mucchio di stelle cade per strada

Luna che cammina, luna di città

Poi passa un cane che sente qualcosa, li guarda, abbaia e se ne va

Anna avrebbe voluto morire

Marco voleva andarsene lontano

Qualcuno li ha visti tornare

Tenendosi per mano