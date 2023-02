Anima Mia è la canzone più conosciuta dei Cugini di Campagna, il quartetto romano fondato nel 1970, composto attualmente dai gemelli Ivano e Silvano Michetti, dal cantante Nick Luciani e dal tastierista Tiziano Leonardi.

Anima Mia fu pubblicata nel 1973 e contenuta nell’album che porta lo stesso titolo. Il cantante che eseguì la versione originale di Anima Mia fu Flavio Paulin.

Pubblicata come singolo insieme alla canzone Te la dico, Anima Mia, negli anni a venire, fu reinterpretata anche da Dalida, Frida degli ABBA, Perry Como, Ricky Shayne e Claudio Baglioni. Quest’ultimo intitolò Anima Mia un suo celebre programma televisivo con Fabio Fazio, andato in onda su Rai 2 nel 1997.

Cugini di Campagna, Anima Mia: autori e significato canzone

La canzone fu scritta da Flavio Paulin, Ivano Michetti e Antonello De Sanctis.

Il testo racconta una storia d’amore, dall’incontro iniziale e all’innamoramento fino all’addio, con il protagonista della canzone che attende il ritorno (invano, come si può capire dalla seconda strofa) della persona amata nella casa dove vivevano.

Anima Mia: ascolta la canzone

Cugini di Campagna, Anima Mia: testo canzone

Andava a piedi nudi per la strada

Mi vide e come un’ombra mi seguì

Col viso in alto di chi il mondo sfida

E tiene ai piedi un uomo con un sì.

Nel cuore aveva un volo di gabbiani

Ma un corpo di chi ha detto troppi sì

Negli occhi la paura del domani

Come un ragazzo me ne innamorai.

La notte lei dormiva sul mio petto

Sentivo il suo respiro su di me

E poi mi dava i calci dentro il letto

C’è ancora il suo sapore qui con me.

Anima mia torna a casa tua

Ti aspetterò dovessi odiare queste mura

Anima mia nella stanza tua

C’è ancora il letto come l’hai lasciato tu.

Avrei soltanto voglia di sapere (non cercarmi)

Che fine ha fatto e chi sta con lei (non pensarmi)

Se sente ancora freddo nella notte

Se ha sciolto i suoi capelli oppure no.

Anima mia torna a casa tua

Ti aspetterò dovessi odiare queste mura

Anima mia nella stanza tua

C’è ancora il letto come l’hai lasciato tu.

Anima Mia: video ufficiale

Non esiste un video ufficiale di Anima Mia. Su YouTube, però, sono reperibili numerose esibizioni dal vivo o tratte da trasmissioni televisive riguardanti il brano.